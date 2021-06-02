Во время тренировки войска отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки.

На админгранице с временно оккупированным Крымом подразделения Объединенных сил отработали защиту морского побережья от высадки вражеского десанта.

Об этом сообщает пресс-служба командования ОС.

"Наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск, которая подчинена командованию Объединенных сил ВСУ, во время тренировки отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти маневры не только продемонстрировали личную высокую полевую и морскую обучаемость военнослужащих, но и усовершенствовали практические навыки командиров действовать в условиях, максимально приближенных к боевым.

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По словам командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде маневров подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника, которая провела тактическое развертывание и приближается к местам высадки морского десанта.

"Намерением условного противника было завладение опорными пунктами наших подразделений и обеспечение высадки второй волны морского десанта", - отметил командующий.

По сигналу тревоги были подняты все необходимые силы и средства. Уже на месте военнослужащие быстро определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения.

"Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы", - отметил Наев.

Завершили тактико-специальные учения действия малых бронированных артиллерийских катеров.

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Автор: Константин Гончаров