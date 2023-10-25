162-е крыло обучает пилотов на авиабазе Национальной гвардии Моррис, которая расположена в международном аэропорту Тусона.

США начали обучение украинских пилотов полетам на F-16, сообщили ВВС США 25 октября. По словам представителя службы, в начале этой недели "небольшое количество" украинских пилотов начало обучение в 162-м крыле Национальной гвардии Аризоны "основам F-16".

"Программа обучения будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", - заявил представитель ВВС США в заявлении, предоставленном журналу Air & Space Forces Magazine.

Также об этом рассказал представитель американских воздушных сил, как сообщила корреспондентка Politico Лара Селигман.

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"В среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета", - написала она.

162-е крыло обучает пилотов на авиабазе Национальной гвардии Моррис, которая расположена в международном аэропорту Тусона. Это единственное подразделение ВВС США, которому поручено обучение иностранных пилотов на F-16, что является частью его повседневной миссии. Подразделение обучило эксплуатации F-16 более двух десятков стран.

Обучение украинских летчиков на F-16

Типичный курс обучения F-16 занимает около шести месяцев. Однако официальные лица США отметили, что украинские пилоты вряд ли будут следовать стандартной модели, поскольку этот курс будет соответствовать потребностям Украины в защите своего неба от российских самолетов, беспилотников и ракет. Европейские страны также обучают украинских пилотов управлению F-16.

Ранее стало известно, что украинские пилоты завершили курс языковой подготовки. Небольшое количество пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лэкленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка .

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