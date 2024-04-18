Готовятся также инженеры.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал о подготовке украинцев для работы на самолетах F-16.

Этот вопрос он прокомментировал в эфире телемарафона. Как известно, учебный центр F-16 для украинских пилотов организован на территории Румынии. Хотя крупнейшие площадки подготовки - это Великобритания, Франция, США, уточнил Евлаш.

"Сейчас самая большая подготовка идет непосредственно в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах Америки... О других странах-партнерах, конечно, сложно говорить, поскольку большинство информации держится за закрытыми дверями. И наши партнеры немногословны", - пояснил спикер.

Также на вопрос о том, сколько именно украинских военных проходят эти учения, он отметил, что это не та информация, которую должна знать Россия.

"Однако, я могу сказать, что все слоты, которые нам выделили наши страны-партнеры, - они все заполнены абсолютно. Этот процесс не заканчивается. Как вы видели недавно информацию об окончании нашего молодого летного состава, который завершил обучение, изучение языка и наземной подготовки, теории. Они уже перешли на следующий этап, переместились во Францию. И сейчас там проходят обучение на легкомоторных самолетах. Что, собственно, является переходным периодом до того, как они сядут на F-16", - рассказал Евлаш.

Он добавил, что помимо пилотов готовятся и инженеры. Последние должны обслуживать эти самолеты.

Евлаш оценил влияние F-16 на войну в Украине

Ранее Евлаш заявил, что Украина ждет на современные истребители F-16, ведь они существенно усилят противовоздушную оборону страны, поскольку такая авиация является составной частью общей системы ПВО.

По его словам, в этом году ход войны могут изменить, помимо F-16, и системы ПВО. Евлаш уточнил, что Украине необходимы системы ПВО малой, средней и большой дальности, поскольку каждый вид "отвечает за решение воздушных угроз и эффективное противостояние целям врага".

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