Их прибытия ожидают на 86-й авиабазе.

Сегодня, 17 апреля, на авиабазу в Румынии прибудут еще три истребителя F-16 Королевских военно-воздушных сил Нидерландов.

Как сообщают в Министерстве обороны Румынии, министр нацобороны Ангел Тылвар встретится со своей коллегой Кайсой Оллонгрен на 86-й авиабазе "Лейтенант авиации Георге Мочорнице", которая находится в коммуне Борча, уезд Кэлэрашь.

"Мероприятие проводится в связи с прибытием еще трех самолетов F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов, которые будут предоставлены в распоряжение Европейского учебного центра F-16 в рамках программ подготовки пилотов для эксплуатации истребителей этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот центр должен способствовать повышению оперативной совместимости между союзниками. Минобороны Румынии предоставляет свою базу, Нидерланды - самолеты, а Lockheed Martin - инструкторов и техническое обслуживание.

Украинские пилоты обучаются работе с F-16: последние новости

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что украинские военные, которые проходят подготовку в Дании и Соединенных Штатах, находится на завершающих этапах обучения.

А в Норвегии на днях сообщили, что передадут Украине "значительное количество" F-16, в том числе и обновленные самолеты.

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