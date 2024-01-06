Густав Грессель отметил, что немецкому правительству необходимо рассмотреть замену Taurus.

Берлин не передает Украине крылатые ракеты Taurus из-за своих страхов. Германия боится не только истощения своих запасов, но и попадания технологии в руки россиян.

"Старшие поколения Taurus можно передать Украине и таким образом испытать. Основываясь на украинском опыте, в ракетах можно улучшить ИИ-нацеливание и меры противодействия, чтобы успешнее прорывать российскую ПВО", – отметил старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в комментарии для ZN.UA.

По его словам, Берлину необходимы рациональные дебаты по вопросу поставок этих ракет, рассмотрения замены и согласования своих средств защиты и сдерживания с требованиями по поддержке Украины.

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Ракеты Taurus для Украины - последние новости

После ракетных ударов России по украинским городам 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года поступили требования о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Такое решение позволило бы украинской армии бить по складам оружия и линиям снабжения на территории РФ.

В Германии же заявили, что Украине не стоит питать надежд на быстрые поставки дальнобойных ракет Taurus, потому что Берлин не готов менять свою позицию.

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