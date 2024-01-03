В Берлине осудили новую российскую атаку.

В Германии заявили, что Украине не стоит питать надежд на быстрые поставки дальнобойных ракет Taurus. Берлин не готов менять свою позицию.

Отмечается, что после новых ракетных ударов России по украинским городам поступили новые требования о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus с дальностью действия боле 500 км. Такое решение позволило бы ВСУ бить по складам оружия и линии снабжения на территории РФ.

Политик из "ХДС" Норберт Реттген раскритиковал федеральное правительство за то, что оно до сих пор не поставляет Украине системы вооружения большой дальности.

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Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Украине не следует питать надежд на то, что поставки Taurus будут быстрыми.

"Относительно поставок оружия нет нового статуса", - цитирует политика издание Der Spiegel

Также он осудил атаки России по гражданской инфраструктуре. По его словам, это военные преступления.

Удар РФ по Украине 2 января - реакция Германии

На фоне массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января 2024 года в Германии раскритиковали медленные поставки вооружения. Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представительница Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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