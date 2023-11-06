Соглашением предусмотрена поставка 10 тысяч штурмовых винтовок, 2000 снайперских винтовок и 400 гранатометов.

Французская компания Cybergun сообщила, что ее дочерняя компания Verney-Carron получила масштабный заказ на винтовки и гранатометы для Украины. Сумма контракта составляет 36 млн евро, что является рекордом для исполнителя сделки.

Рамочное соглашение было заключено с "Укрспецэкспортом". Им предусмотрена поставка 10 тысяч штурмовых винтовок, 2000 снайперских винтовок и 400 гранатометов. Как пишет издание Defense Express, новое вооружение будет поставляться с 2024 года для прохождения квалификации. В случае получения всех разрешений и прохождения проверок, первые серийные поставки будут через полгода и продлятся десять месяцев.

"Актив продукции Verney-Carron не позволяет очень долго гадать, что именно будет поставлено, потому что кроме охотничьего вооружения эта компания производит штурмовые винтовки VCD 15, ряд снайперских винтовок включительно с "марксменской" VCD 10, а также одноствольные 40-мм гранатометы VCS Mini 40. VCD 15 является довольно стандартной AR-15, особенно добавить к этому нечего, потому что это крайне известная и проверенная платформа. Среди иностранных операторов этого оружия значится отряд специального назначения флота Марокко", – говорится в материале.

В то же время винтовки VCD 10 являются версией на базе AR-10. Задекларированная точность – 1 MOA (Minute of Angle). Эту разработку компания предлагала в качестве замены FR-F2 для Вооруженных сил Франции еще в 2018 году. Однако тогда винтовка проиграла конкуренцию FN SCAR-H PR.

Примечательно, что в целом Verney-Carron специализируется на изготовлении охотничьего вооружения.

Оружие для Украины: последние новости

"Укроборонпром" запустил лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний. Поскольку сейчас есть большая потребность в FPV-дронах, госкомпания помогает частным фирмам масштабировать их разработки.

Также гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин сообщил, что по итогам 2023 года объемы производства оружия предприятиями компании должны вырасти на 62% по сравнению с прошлогодними показателями. Главным приоритетом, по его словам, является изготовление боеприпасов.

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