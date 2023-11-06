Первые серийные поставки планируются через 6 месяцев.

Французская компания Cybergun поставит Украине огромную партию винтовок и гранатометов, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что Verney-Carron, дочерняя компания Cybergun, подписала соглашение с "Укрспецэкспортом" на поставку оружия в Украину на сумму 36 миллионов евро.

"Этот рамочный контракт предусматривает поставку компанией Verney-Carron 10 000 штурмовых винтовок, 2000 снайперских винтовок и 400 гранатометов", - говорится в сообщении.

Начало поставок запланировано на начало 2024 года, а первые серийные поставки планируются через 6 месяцев при условии получения необходимых разрешений на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере оружия.

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Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свой производственный инструмент к запланированным объемам.

Военная помощь Украине - что известно

Недавно Германия передала Украине новую партию военной помощи. Силы обороны получили новые бронемашины, грузовики и зимнюю форму.

Австралия отправила в Украину новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов австралийских долларов ($12,8 миллионов), в который вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами.

Также недавно официально сообщалось, что украинские военные начали применять на фронте самоходную артиллерийскую установку Archer, которую передала Швеция.

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