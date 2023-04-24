Общие мировые военные расходы в 2022 году достигли нового максимума. На трех страны с самыми большими расходами в 2022 году (США, Китая и РФ) приходилось 56% общего мирового объема.

В 2022 году мировые военные расходы росли восьмой год подряд и достигли исторического максимума в 2,24 триллиона долларов. Самый резкий рост расходов (+13%) наблюдался в Европе, и в основном приходился на расходы России и Украины.

Об этом говорится в отчете о глобальных военных расходах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Военная помощь Украине и опасения по поводу усиления угрозы со стороны России сильно повлияли на решение о расходах многих других государств, равно как и напряженность в Восточной Азии.

"Продолжающийся рост глобальных военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более опасном мире. Государства укрепляют военную силу в ответ на ухудшение среды безопасности, которое, как они не предусматривают, улучшится в ближайшее время", - сказал старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI доктор Нан Тиан.

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Европа возвращается к военным расходам времен Холодной войны

Военные расходы государств Центральной и Западной Европы в 2022 году составили $345 миллиардов. В реальном выражении расходы этих государств впервые превысили показатель 1989 года, когда холодная война заканчивалась, и были на 30% выше, чем в 2013 году. Несколько государств значительно увеличили свои военные расходы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в то время как другие объявили о планах повысить уровень расходов в течение ближайшего десятилетия.

Наиболее резкий рост наблюдался в Финляндии (+36%), Литве (+27%), Швеции (+12%) и Польше (+11%).

"Хотя полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, безусловно, повлияло на решение о военных расходах в 2022 году, опасения по поводу российской агрессии возникли гораздо раньше. Многие бывшие государства Восточного блока более чем вдвое увеличили свои военные расходы с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым", - сказал эксперт программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато.

Вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже

В 2022 году российские военные расходы выросли примерно на 9,2%, примерно до $86,4 миллиарда. Это эквивалентно 4,1% валового внутреннего продукта России в 2022 году по сравнению с 3,7% ВВП в 2021 году.

Данные, обнародованные Россией в конце 2022 года, свидетельствуют, что "расходы на национальную оборону", наибольшую составляющую российских военных расходов, уже были на 34% больше в номинальном выражении, чем в бюджетных планах, составленных в 2021 году.

"Разница между бюджетными планами РФ и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала", - сказала директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI доктор Люси Беро-Сюдро.

Военные расходы Украины рекордно выросли

В 2022 году военные расходы Украины выросли на 640% и достигли $44 миллиардов. Это - самый высокий рост военных расходов страны за один год, который когда-либо фиксировался в данных SIPRI.

Такой рост, а также ущерб, нанесенный экономике Украины войной, привели к тому, что военные расходы выросли до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2% в 2021 году.

Расходы США растут, несмотря на высокую инфляцию

Соединенные Штаты остаются крупнейшей в мире державой по военным расходам. В прошлом году в США они достигли $877 миллиардов. Это составляет 39% от общих мировых военных расходов и в три раза превышает траты Китая, который является вторым по величине уровнем расходов в мире.

Увеличение расходов США в реальном выражении на 0,7% в 2022 году было бы еще больше, если бы не самый высокий уровень инфляции в стране с 1981 года.

"Увеличение военных расходов США в 2022 году в значительной степени объясняется беспрецедентным уровнем финансовой военной помощи, которую они оказали Украине. Учитывая масштабы расходов США, даже незначительное увеличение в процентном выражении оказывает значительное влияние на уровень мировых военных расходов", - сказал доктор Нан Тиан.

В 2022 году финансовая военная помощь США Украине составила $19,9 миллиарда. Хотя это был самый большой объем военной помощи, предоставляемой любой страной одному бенефициару за любой год со времен Холодной войны, он составляет всего 2,3% от общих военных расходов США, говорится в отчете SIPRI. В 2022 году США выделили $295 миллиардов на военные операции и техническое обслуживание, $264 миллиарда на закупки, исследования и разработки, и $167 миллиардов на военный персонал.

Китай и Япония - лидеры в Азии и Океании

Совокупные военные расходы стран Азии и Океании составили $575 миллиардов. Это на 2,7% больше, чем в 2021 году, и на 45% больше, чем в 2013 году.

Китай является вторым в мире государством по объему военных расходов. В 2022 году Пекин выделил на это направление примерно $292 миллиарда. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году, и на 63% больше, чем в 2013 году. SIPRI отмечает, что военные расходы Китая увеличивались 28 лет подряд.

Военные расходы Японии в прошлом году выросли на 5,9% против показателя 2021 года, достигнув $46 миллиардов, или 1,1% ВВП. Это был самый высокий уровень военных расходов Японии с 1960 года.

Новая стратегия национальной безопасности, опубликованная в 2022 году, содержит амбициозные планы по увеличению военного потенциала Японии в течение следующего десятилетия в ответ на возможный рост угроз со стороны Китая, Северной Кореи и России.

"Япония переживает глубокие изменения в своей военной политике. Послевоенные ограничения, которые Япония наложила на свои военные расходы и военный потенциал, кажется, ослабляются", - сказал экспрет программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян.

Военные расходы - что было раньше

Как сообщал УНИАН, по данным SIPRI, в 2022 году Украина вошла в тройку крупнейших импортеров оружия в мире благодаря военной помощи, предоставленной западными партнерами. Украину опередили только Катар и Индия.

В одном из предыдущих отчетов SIPRI сообщалось, что по итогам 2020 года Украина осталась среди топ-40 стран мира по расходам на военные нужды с показателем в 5,9 миллиарда долларов США.

Тогда лидером списка были США, у которых в 2020 году расходы на оборону выросли на 4,4%, достигнув 778 миллиардов долларов. А Россия в 2020 году занимали четвертое место в рейтинге. В 2020 году Москва потратила на оборону 61,7 миллиарда долларов.

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