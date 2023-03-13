Отмечается, что это будет самый большой оборонный бюджет США в мирное время.

Президент США Джо Байден запросил на национальную оборону в мирное время рекордную сумму размере 886 миллиардов долларов. Эта сумма обусловлена войной в Украине и угрозой со стороны Китай.

"Запрос Байдена выделить 842 миллиарда долларов для Пентагона с дополнительными 44 миллиардами долларов, предназначенными для программ, связанных с обороной, в Федеральном бюро расследований, Министерстве энергетики и других агентствах, в результате чего бюджет национальной безопасности достигает 886 миллиардов долларов по сравнению с 858 миллиардами долларов, принятыми в прошлом году", - пишет издание Reuters.

На фоне вторжения России в Украину и угрозы со стороны Китая Конгресс дал понять, что увеличит расходы на оборону сверх запроса Байдена в течение многомесячного бюджетного процесса.

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Отмечается, что этот бюджет будет первым, на который будут закупаться ракеты и другие боеприпасы по многолетним контрактам, что является обычным делом для самолетов и кораблей. Пентагон сигнализировал о постоянном спросе у ведущих производителей боеприпасов, как Raytheon Technologies Corp, Lockheed Martin Corp и Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

Также деньги пойдут на повышение заработной платы военнослужащих на 5,2%, а также на исследования и разработки вооружения из-за войны в Украине, которая подстегивает увеличение военных расходов.

Оборонный бюджет США 2024 - что известно

Журналисты Bloomberg сообщили, что президент США Джо Байден планировал предложить один из крупнейших оборонных бюджетов в мирный период, общая сумма которого должна была превысить 835 миллиардов долларов.

В бюджете должны были предусмотреть 170 миллиардов долларов на закупку оружия и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки.

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