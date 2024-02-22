У двигателей этих самолетов очень малый рабочий ресурс, говорит эксперт.

В четверг, 22 февраля, в России заявили, что диктатор Владимир Путин совершил полет на моденизированном ракетоносце Ту-160М. Ему были продемонстрированы сразу четыре самолета: два из них были модернизированы, а еще два – были собраны из советских "заготовок", однако так и не сданы Минобороны РФ.

Как рассказал в комментарии изданию "Фокус" авиаэксперт Анатолий Храпчинский, сейчас нельзя сказать, какие именно работы над Ту-160М проводит Россия, поскольку в официальных заявлениях может быть пропаганда. Однако он отметил, что у этих самолетов очень малый рабочий ресурс.

"С моей стороны есть понимание, что есть потребность в улучшении. Если мы говорим о модернизации, то это улучшение средств носителей, то есть двигателей. Потому что у них очень малый рабочий ресурс. Там стоят двигатели НК-32, они имеют всего около трех тысяч часов ресурса и тысячу часов межремонтный ресурс. Хотя опять-таки, российские медиа продолжают рассказывать о том, что они увеличили ресурс до тысячи пятисот и так далее. Но мне сложно в это поверить, с учетом тех потерь, которые были с 90-х годов. Дальше — авионика, вся радиоэлектронная часть должна все же меняться, потому что надо в ногу со временем шагать", – рассказал он.

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При этом эксперт отметил, что с учетом ограничений, тяжело сказать, смогут ли россияне поставить лучшую технику и средства РЭБ или радиоразведки для замены имеющейся. Кроме того, он убежден, что речь не о новых двигателях. По словам Храпчинского, речь идет скорее о ремонте Ту-160М для продления сроков эксплуатации, нежели о модернизации.

"Я бы назвал это просто обычным ремонтом, который поможет им еще их дальше эксплуатировать, потому что вернемся к тому, что было в 1991 году. Тогда часть самолетов была порезана по программе уменьшения вооружения между Соединенными Штатами и бывшими странами Советского Союза. А те самолеты, которые остались, они были с ограниченным ресурсом", — добавил он.

По данным из открытых источников, РФ имеет около 15 самолетов Ту-160, из которых неизвестно сколько находится в боеготовом состоянии. Восемь из них были получены от Украины. Но вместо Ту-160М "Белый лебедь" враг чаще использует для атак по Украине бомбардировщики Ту-95. И этому есть причина.

"Почему старый Ту-95 используют? Потому что можно их "и в хвост и в гриву" использовать и не бояться, потому что они там по ресурсу достаточно. У них там двигатели НК-12 на 33 тысячи летных часов. Они не очень такой прямо прихотливые. Они поставили пилоны, чтобы можно было повесить ракеты Х-101, потому что внутрь они не помещаются, так как готовились для ракет Х-55 или Х-555, которые значительно меньше. Это значительно ухудшило аэродинамику самолета. Это нагрузило крыло и двигатель. И они об этом говорили, что надо модернизировать, менять и усиливать крыло", – объяснил Храпчинкский.

Ту-160М: характеристики ракетоносца

В России говорят, что для модернизации самолета Ту-160М они используют передовую авионику и обновленные двигатели НК-32-02. Также пропагандисты заявляют, что будет пополнено ракетное вооружение – на ракетоносцы хотят интегрировать "гиперзвуковые" ракеты.

Что касается технических характеристик Ту-160М, то радиус его действия составляет до 5500 километров. На вооружении могут быть ракеты Х-101/Х-102, Х-55СМ, Х-555.

Максимальная скорость самолета составляет 2200 км/ч, а максимальный полетный потолок – 16 км. В то же время максимальная взлетная масса ракетоносца – 275 тонн.

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