Один залп ТОС "Солнцепек" может накрыть площадь в 40 гектаров.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Российская Федерация нечасто применяет на фронте тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", восхваляемые российской пропагадной. По его словам, этих систем у России очень и очень мало.

Как отметил Жданов, отвечая на вопросы подписчиков на YouTube, враг применял эти ТОС и на Бахмутском направлении.

"Дело в том, что есть желаемое, а есть действительное. Действительно, за 10 месяцев войны Российская Федерация в том числе и на Бахмутском направлении всего, по-моему, два или три раза использовала "Солнцепек". Его нет. Вот, в чем главная проблема", – отметил он.

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Эксперт напомнил, что один залп этой системы – 20 снарядов – может накрыть площадь в 40 гектаров.

"Максимальная дальность "Тосочки" – это последняя модификация – 15 километров, "Солнцепека" – 10 километров, "Буратино" – 6 километров. Вот такая дальность стрельбы. Это огневое средство непосредственно поддержки пехоты, и оно располагается сразу за боевыми порядками. Во-первых, их в Российской Федерации нет, их очень мало было произведено, а снарядов к ним – еще меньше, потому что они очень дорогие. Как всегда, можно вернуться к выражению "Слава российской коррупции!". На бумаге все было классно. И вот эти тактические огневые системы очень редко появляются в составе колонн или эшелонов, которые передвигаются в направлении фронта. За последние два месяца я ни разу не встречал, чтобы ТОС была в составе эшелона или в составе колонны где-то замечена", – продолжил Жданов.

По его словам, Украина отслеживает появление этих систем в боевых порядках врага, и тут же их уничтожает.

"Естественно, мы понимаем, какой ущерб может нанести эта система нашим войскам. Естественно, мы охотимся за этой системой. Как только она появляется в боевых порядках, она тут же уничтожается всеми доступными средствами. Кстати, мы несколько систем захватили в конце лета – в начале осени. Они даже были с боекомплектом и, по-моему, даже были транспортно-заряжающие машины с полным БК. И мы их использовали. Мы ударили по российским войскам их же оружием. Но ввиду того, что их очень и очень мало, они больше его не применяют", – резюмировал эксперт.

ТОС "Солнцепек" на войне в Украине

Украинские защитники превратили в металлолом рашистскую систему залпового огня "Солнцепек". Вражескую технику поразили из отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна-П".

Ранее в Минобороны Украины назвали лучшие трофейные РСЗО, которые удалось захватить у оккупантов. Первое место ТОС-1А "Солнцепек" – легенде российской пропаганды. На вооружении ВСУ находится уже несколько таких комплексов.

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