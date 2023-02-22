Потенциальному заказчику Краматорский завод тяжелого станкостроения предлагает различные модификации.

Обновленная САУ украинского производства "Богдана" была представлена на международной выставке вооружения IDEX-2023 в столице ОАЭ. Как сообщает Милитарный, самоходную артиллерийскую установку презентовали представители Краматорского завода тяжелого станкостроения.

В информации про эту модель на выставке указано, что самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм адаптирована для быстрого развертывания на всех типах местности. Она имеет компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели и весит 28 тонн.

Краматорский завод заявляет, что ее экипаж состоит из пяти человек. САУ может вести огонь со скоростью пять выстрелов в минуту, а боекомплект в общей сложности состоит из 20 снарядов.

Видео дня

"Выставочные образцы были представлены в виде САУ на шасси украинского грузовика КрАЗ 6×6 и альтернативного варианта на базе чешской Tatra T815 8×8 с бронированной кабиной от компании "Украинская бронетехника", - отмечает Милитарный.

Однако заказчик может выбрать различные типы модификаций "Богданы". На выбор предлагаются шасси производства компаний Tatra, Kraz или MAN.

САУ "Богдана": справка

"Богдана" стала первой самоходной гаубицей калибра НАТО (155 мм), которая была спроектирована специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса. Ее разработку начали в 2016 году. Она состоит из пушки, которую установили на шасси КрАЗ-63221 с бронированной кабиной.

Впервые ее продемонстрировали в июле 2018-го года, а в январе 2022-го она прошла первые огневые испытания: произвела 450 выстрелов на расстояние 42 километра.

После этого было запущено серийное производство, а, как заявлял Резников, первые поставки серийных украинских САУ состоятся за несколько месяцев. Однако "Богдана" уже успела проявить себя на поле боя, в том числе приняв участие в освобождении острова Змеиный.

Вас также могут заинтересовать новости: