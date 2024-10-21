Эти ракеты слишком большие для того, чтобы их можно было разместить во внутренних отсеках истребителя.

Россияне похвастались видео полета истребителя Су-57 с ракетами класса "воздух-поверхность" Х-59, однако это точно не повод для гордости. Об этом пишет военно-технический портал Defense Express.

Как можно видеть, ракеты находятся на внешних пилонах самолета, а значит, теряется главный козырь истребителя пятого поколения - малозаметность. Таким образом, Су-57 становится более уязвимым для украинских истребителей и ЗРК.

Для сохранения малозаметности россияне разработали новую версию ракеты Х-59 - Х-69, главной особенностью которой является возможность использования из внутренних отсеков самолета. Один Су-57 якобы может нести сразу четыре такие ракеты.

Так о чем говорит новое видео? В первую очередь, надо отметить, что россияне построили мизерное количество Су-57 - всего около 15 единиц. Но даже для них мощностей производства Х-69, очевидно, не хватает, из-за чего приходится брать старую Х-59.

Отметим, что ранее в этом году ГУР оценивало темпы производства ракет Х-69 на уровне 1-3 единицы в месяц.

Истребитель Су-57 - последние новости

Россияне продолжают серийно производить Су-57, даже несмотря на трудности, связанные с санкциями. В сентябре стало известно о передаче российской армии новой партии этих боевых самолетов. Тогда же сообщалось о передаче новых Су-35С четвертого поколения.

Напомним также, что в июне стало известно о повреждении одного из истребителей Су-57 в результате удара по российской территории.

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