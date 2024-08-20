Уже несколько дней не утихает скандал из-за планов немецкого правительства сократить расходы на помощь Украине.

До конца текущего года Германия передаст Украине еще 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T различной дальности действия. Об этом сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует DW.

По его словам, кроме зенитно-ракетных комплексов Украина также получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

Уже в следующем году, как ожидается, Германия передаст Украине более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных боевых танков Leopard, 5 зенитных самоходных установок Gepard, 6 зенитно-ракетных систем IRIS-T и несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.

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"И именно поэтому нет ни одного сообщения от правительства о том, что поддержка будет сокращена или каким-то другим образом ограничена", - подчеркнул Бюхнер.

Германия сокращает помощь Украине: что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве Шольца сообщили, что Берлин решил резко сократить расходы на военную помощь Украине. В частности, в этом году поставлять будут только то, что было запланировано, отклоняя любые экстренные внеплановые заявки Украины. А уже со следующего года даже плановые расходы резко сократят.

По данным журналистов, Олаф Шольц стремится переложить финансирование потребностей Украины из немецкого бюджета на 50-миллиардный кредит от "Большой семерки", который будет покрываться за счет замороженных российских активов.

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