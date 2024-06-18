КНР за год накопила десятки ядерных боеголовок, сообщили в Стокгольмском институте исследования проблем мира.

Китайский лидер Си Цзиньпин модернизирует армию Китайской Народной Республики, и его государство за последние 12 месяцев увеличило свои запасы ядерных боеголовок быстрее, чем любая другая страна, в том числе Россия и США.

В начале 2023 года у КНР было 410 ядерных боеголовок, но за 12 месяцев их количество возросли до 500, пишет The Times, ссылаясь на сведения, полученные в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI). "Этот арсенал все еще меньше арсеналов Соединенных Штатов, которые имеют более 3 700 боеголовок, и России, которая имеет более 4 300 боеголовок. Но Китай, возможно, также впервые активно развертывает ядерные боеголовки на своих ракетах "в состоянии высокой боевой готовности", - отмечается в докладе Института.

По сведениям экспертов, китайская сторона также быстро расширяет поставки межконтинентальных баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками.

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Китай испытал свою первую атомную бомбу в 1964 году и стал пятой подтвержденной ядерной державой. По официальным сведениям, ядерное оружие имеют РФ, США, Франция и Великобритания. Ядерными государствами себя также объявили Индия, Пакистан и Северная Корея. Стоит отметить, что, по сведениям СМИ, ядерные боеголовки также имеет Израиль, однако израильские власти официально этого не признали.

Во время "холодной войны" СССР, с одной стороны, и западные государства, с другой, разработали и часто публиковали четкие ядерные стратегии, очерчивая обстоятельства, при которых они будут использовать свои арсеналы.

Китайский политический лидер тех времен Мао Цзэдун, который и дал разрешение на проведение первого ядерного испытания своим государством, описывал ядерное оружие как "бумажного тигра" - вооружение, ценность которого заключается исключительно в эффекте страха. Он декларировал такую политику КНР насчет ядерного оружия - оно будет использовано только для сдерживания и реагирования на ядерное нападение на его территорию.

В 1996 китайские власти подписали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, который поддержала Организация Объединенных Наций.

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В середине июня издание The New York Times подвело итоги саммита "Большой семерки" (G7), который состоялся в Италии, и отметило, что западные государства больше не считают КНР своим партнером, видят в нем потенциального противника.

Стоит отметить, что китайские власти обвиняют в помощи режиму российского диктатора Владимира Путина, который с 24 февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины.

Кроме того, сообщалось об угрозе вторжения Китая на тайваньскую территорию. Недавно Си Цзиньпин сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Штаты якобы пытаются "подтолкнуть" Китай к нападению на Тайвань.

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