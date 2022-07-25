Россиян ждет технический коллапс.

Во время массированных артиллерийских обстрелов территории Украины российские оккупанты используют установки, к которым нет запасных стволов.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Для обстрелов территории Украины российские оккупанты используют 203-мм САУ 2С7М "Малка" (модернизированную советскую "Пион").

Используя тактику огневого вала, российские оккупанты быстро изнашивают технику.

"Тратят не только огромное количество боеприпасов, но и изнашивают вооружение. По сути, это то, что можно называть техническим коллапсом, который для РОА неизбежен", - говорят военные.

Дело в том, что запасных частей для этих установок россияне не производят, поэтому и путей выхода из критической ситуации не имеют.

"Для понимания - у каждого ствола есть ресурс. Когда ресурс исчерпывается – возрастает риск разрыва во время выстрела. У этого ствола он давно миновал. Кстати, производства нарезных 2А44 в России нет. То есть, даже не будучи уничтоженной, САУ не сможет больше никогда стрелять, если где-то на складе не завалялся ствол 2А44. А даже если и завалялся, то на подходе остальные "калеки", - объяснили в Страткоме.

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