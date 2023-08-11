Эти боеприпасы расходуются быстро, а их запасы ограничены.

В Соединенных Штатах объявили о намерениях увеличить производство боеприпасов калибра 155 мм до 80 тысяч в месяц. Такое решение приняли, учитывая острую необходимость в таких снарядах из-за российского вторжения в Украину.

Как пишет "Укринформ", такое заявление сделал на пресс-брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Наращивание производства начнется уже в следующем году.

"По состоянию на сегодня мы передали Украине более 2 миллионов снарядов калибра 155 мм с начала боевых действий (в 2022 году – ред.). Мы также обеспечили быстрое увеличение производства 155 мм боеприпасов с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысячи в месяц сейчас, и мы планируем делать более 80 тысяч в месяц в следующем году", – подчеркнул Райдер.

Видео дня

Представитель американского оборонного ведомства отметил, что эти боеприпасы расходуются быстро, а их запасы ограничены, однако Штаты также взаимодействуют с другими странами.

Кроме того, по словам Райдера, пока в мире растет производство снарядов, в Украину продолжают поставлять кассетные боеприпасы. Украинские военные применяют их исключительно по военным целям.

"Мы имеем все признаки того, что они (украинские военные – ред.) используют это оружие на поле боя должным образом", – отметил спикер Пентагона.

Наращивание производства боеприпасов в Украине и мире

Из-за российского вторжения в Украину мир столкнулся с острой потребностью в боеприпасах. За день украинские военные отстреливают тысячи снарядов, поэтому и Украина, и мир активно работают над увеличением их производства. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в июне 2023 года Украина изготовила минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь прошлый год.

Не стоят на месте и другие страны. В мае стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall планирует увеличить производство снарядов вдвое, чтобы помочь Украине. В частности, компания намерена производить до 600-700 тысяч снарядов в год (тогда производили около 450 тысяч).

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что все оборонные предприятия страны увеличат производство снарядов для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: