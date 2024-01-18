У ВСУ осталось много советских пусковых установок, а ракеты все давно отстреляли.

Украина начала успешно применять гибридные зенитные системы, базирующихся на использовании советских пусковых установок и ракет западного производства. Это стало хорошим выходом из ситуации, сложившейся с украинской противовоздушной обороной год назад, пишет Forbes.

"Год назад украинские командиры были обеспокоены тем, что у их советских батарей противовоздушной обороны заканчиваются ракеты. Итак, украинцы, очевидно, смотрели на запад — на Польшу и Чехию — и делали то, что делала промышленность в этих странах много лет назад. Они начали модифицировать свою старую советскую противовоздушную оборону для стрельбы западными ракетами", – говорится в публикации.

Подобные гибридные системы ПВО эксперты и официальные лица часто называют FrankenSAM, то есть "ПВО Франкенштейна". Пока известно о существовании трех таких "мутантов": советский ЗРК "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, ЗРК "Оса" с американскими ракетами Sidewinder и третий гибрид, который сочетает американские ракеты Patriot с советскими радарами.

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Гибридный "Бук" в теории способен поражать цели на расстоянии до 16 км. Гибрид, стреляющий Sidewinder с инфракрасным наведением, может иметь несколько меньшую дальность. Третий гибрид, стреляющий по радиолокационному наведению ракетами Patriot, будет иметь наибольшую дальность: 145 км или около того.

Сообщается, что гибриды с меньшей дальностью прошли испытания в Соединенных Штатах осенью. Дальнобойный вариант еще может быть в разработке.

Как отмечает Forbes, Польша и Чехия в прошлом уже имели практический опыт сочетания советских ЗРК с ракетами Sea Sparrow и Sidewinder. А вот гибридная система Patriot - это уже детище нынешней войны, которое проектируется с нуля.

Впрочем, как раз с ракетами Patriot есть определенные проблемы. Их не хватает, и перспективы по ним становятся хуже, учитывая дефицит уже в самих США.

Дефицит систем ПВО в Украине

Как писал УНИАН, украинские эксперты и официальные лица, в частности спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, неоднократно замечали, что основной целью массового применения врагом дронов-камикадзе Shahed является не столько поражение конкретных объектов, сколько перегрузка и истощение украинской ПВО.

Ранее в этом году газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Вашингтона сообщила, что вскоре США уже не смогут поставлять Украине ракеты к системам Patriot.

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