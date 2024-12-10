Он озвучил американскому политику позицию страны по решению этого конфликта.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал о телефонном разговоре с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, во время которого они обсуждали войну в Украине.

В интервью Bloomberg политик сообщил, что был приятно удивлен этим разговором. Они обсудили позицию Праги относительно российского вторжения, а затем Трамп рассказал о родственных связях с Чехией, где родилась его покойная жена Иванна:

"Мистер Трамп хотел понять нашу точку зрения. Я считаю, что он очень хорошо осознает, что ситуация в Украине - и на Ближнем Востоке - должна быть решена, и что решение будет очень сложным".

Фиала предостерегает союзников от политики умиротворения агрессора, поскольку принудительная потеря Украиной территорий только будет способствовать российской военной машине. По его мнению, если условия прекращения огня не будут приняты Киевом, Европа столкнется с повторением Мюнхенского соглашения.

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"Мы оказались в очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо описывают как вторую холодную войну. В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина. Безопасность Европы просто не может быть обеспечена Россией, которая оккупирует часть Украины и продолжает свою агрессию. Я не верю в политику умиротворения - она всегда выгодна агрессору. Всегда", - отметил он.

Чешский премьер призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону и помощь Украине, не дожидаясь первых шагов от американцев.

План Трампа относительно войны

Новоизбранный американский президент обещал, что сможет закончить войну в Украине за сутки, однако этого так и не произошло. В недавнем интервью он сказал, что уже пытается это сделать.

На днях Трамп заявил, что странам следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры, поскольку продолжение войны рискует привести к чему-то "гораздо большему и худшему".

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