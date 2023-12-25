Ожидается, что модернизированные САУ станут более точными и, следовательно, более экономичными в использовании боеприпасов.

Французы модернизируют свои САУ Caesar с помощью новой системы управления огнем "с применением искусственного интеллекта". И это на самом деле очень хорошие новости для Украины, пишет издание Defense Express.

Отмечается, что повышение точности стрельбы и как следствие значительная экономия боеприпасов, это именно то, что нужно украинской армии в условиях интенсивной артиллерийской войны. И похоже, что ждать появления в руках ВСУ модернизированных "Цезарей" уже не долго.

"Возможно сделать предположение, что определенные тесты этой новой системы управления огнем уже состоялись и речь идет о переходе от тестовой к серийной версии. При этом особой технической сложности в самой интеграции в эту САУ нового программного обеспечения не усматривается, потому что Caesar и так является "цифровым" и речь вполне может идти только об обновлении "софта", – пишет Defense Express.

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Издание отмечает, что интеграция искусственного интеллекта в системы управления артиллерийским огнем в целом является "довольно перспективным направлением". Это позволит улучшить баллистические вычисления, учтя дополнительные данные, а в перспективе даже добавив возможность автоматической обработки изображения с дронов для корректировки огня.

Defense Express замечает, что поскольку речь идет в первую очередь о программном решении, его вполне возможно интегрировать и на другие аналогичные системы. Даже если это будет опосредованная интеграция, как например украинская программа "Крапива", которая устанавливается на планшет, а не на бортовой компьютер САУ.

Артиллерийская коалиция

Как писал УНИАН, в январе 2024 года в Париже начнет работу "Коалиция артиллерии", целью которой является усиление украинской армии. В этом контексте было заявлено, что Вооруженные Силы Украины заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

Ожидается, что в 2024 году состоятся испытания модернизированной системы управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. Утверждается, что применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

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