Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала у себя в социальных сетях видео, на котором в работе показана французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, которая помогает защитникам Украины уничтожать российских оккупантов.
"Самоходная артиллерийская установка CAESAR родом из Франции. В Украине появилась весной 2022 года и помогла изменить ход российско-украинской войны. Технологическая и мобильная французская гаубица быстро стала незаменимым элементом в контрбатарейной борьбе против российской артиллерии", - отмечает Маляр.
По словам Маляр, с появлением CAESAR правила игры изменились. Дальнобойная французская гаубица калибра 155-мм, способна стрелять на 40, а при использовании "умных" снарядов Excalibur, и на все 50 километров. Уже в одном из первых боев CAESAR сожгли два вражеских танка, одну БМП и БТР вместе с экипажами.
"САУ CAESAR Украина получает также и из Дании. Благодаря новому шасси эти машины получили полностью автоматизированную систему заряжания, а боезапас удалось увеличить с 18 до 30 снарядов, что на практике означает лишь одно – еще больше ликвидированных врагов", - добавила Маляр.
САУ CAESAR на вооружении украинской армии
Франция передала Украине это оружие весной 2022 года, а через год Дания предоставила ВСУ партию САУ CAESAR.
Ранее министр обороны Алексей Резников показал ночную охоту самоходных артиллерийских установок CAESAR.
УНИАН рассказывал, чем хорошо это оружие и какие преимущества имеет CAESAR над советскими образцами артиллерии.