По словам Анны Маляр, с появлением CAESAR правила игры на войне изменились.

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала у себя в социальных сетях видео, на котором в работе показана французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, которая помогает защитникам Украины уничтожать российских оккупантов.

"Самоходная артиллерийская установка CAESAR родом из Франции. В Украине появилась весной 2022 года и помогла изменить ход российско-украинской войны. Технологическая и мобильная французская гаубица быстро стала незаменимым элементом в контрбатарейной борьбе против российской артиллерии", - отмечает Маляр.

По словам Маляр, с появлением CAESAR правила игры изменились. Дальнобойная французская гаубица калибра 155-мм, способна стрелять на 40, а при использовании "умных" снарядов Excalibur, и на все 50 километров. Уже в одном из первых боев CAESAR сожгли два вражеских танка, одну БМП и БТР вместе с экипажами.

"САУ CAESAR Украина получает также и из Дании. Благодаря новому шасси эти машины получили полностью автоматизированную систему заряжания, а боезапас удалось увеличить с 18 до 30 снарядов, что на практике означает лишь одно – еще больше ликвидированных врагов", - добавила Маляр.

САУ CAESAR на вооружении украинской армии

Франция передала Украине это оружие весной 2022 года, а через год Дания предоставила ВСУ партию САУ CAESAR.

Ранее министр обороны Алексей Резников показал ночную охоту самоходных артиллерийских установок CAESAR.

УНИАН рассказывал, чем хорошо это оружие и какие преимущества имеет CAESAR над советскими образцами артиллерии.

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