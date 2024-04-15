Именно ракетой Х-69, которую несут самолеты Су-57, была поражена Трипольская ТЭС, отметил эксперт.

Россия начала применять для ударов по Украине ракеты Х-69. Носителями этих ракет являются истребители Су-57, и их взлет будет приводить к объявлению воздушной тревоги по всей территории Украины.

По предварительным оценкам, таких истребителей у России – до 10 единиц. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых

"Российские самолеты Су-57 являются носителями ракет Х-69. Именно этот тип ракет, как показали последние события, может прорывать нашу противовоздушную оборону. Именно ракетой Х-69 была поражена Трипольская ТЭС. Здесь стоит отметить, что тактико-технические характеристики этих ракет расширяют возможности оккупантов для ударов по территории Украины. Именно поэтому взлет самолетов Су-57 в России будет приводить к объявлению воздушной тревоги по всей территории Украины. К счастью, россияне сегодня имеют небольшое количество таких ракет", – рассказал эксперт.

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При этом он отметил, что в 2023 году россияне изготовили только три таких самолета.

"Самолет Су-57, который в России называют истребителем 5-го поколения, на самом деле является самолетом переходного типа. Да, действительно, россияне пытаются довести его до 5-го поколения, но им не хватает технологий. Таких самолетов РФ может иметь где-то до 10 единиц. Известно, что в 2022 году их было изготовлено 6 единиц, а в 2023 году оккупанты смогли изготовить только 3. Поэтому вполне вероятно, что такие темпы производства Су-57 связаны с ограничением россиян к определенной компонентной базе", – резюмировал Валерий Рябых.

Истребители Су-57: характеристики

Согласно данным из отрытых источников, первый полет самолет Су-57 совершил в конце января 2010 года. На вооружение Россия приняла его в 2018 году, а уже 25 декабря 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель.

Экипаж этого самолета состоит из 1 человека. Боевой радиус составляет 2000 километров, а дальность полета – 4500 километров. Что касается габаритов истребителя Су-57, то его длина составляет 19,7 метров, высота – 4,8 метра, а размах крыла – 14 метров.

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