Корабль принадлежит Черноморскому флоту РФ.

Береговой пограничный пост в Одесской области с помощью радиолокатора обнаружил российский военный корабль недалеко от украинского побережья.

Об этом пишет Думская.

Читайте такжеСША в этом месяце передадут Украине патрульные катера класса IslandРоссияне находились в 19 милях к востоку от Черноморска. Объект оказался патрульным кораблем Черноморского флота РФ с бортовым номером 363-ракетный корвет "Павел Державин".

После обнаружения корвет начал двигаться семиузловым ходом в восточном направлении. Вероятно, он сопровождал американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.

Сейчас в составе ЧФ три таких корвета. Еще один готовится к швартовым испытаниям, два достраивают.

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Автор: Яна Ставская