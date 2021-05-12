Береговой пограничный пост в Одесской области с помощью радиолокатора обнаружил российский военный корабль недалеко от украинского побережья.
Об этом пишет Думская.
Читайте такжеСША в этом месяце передадут Украине патрульные катера класса IslandРоссияне находились в 19 милях к востоку от Черноморска. Объект оказался патрульным кораблем Черноморского флота РФ с бортовым номером 363-ракетный корвет "Павел Державин".
После обнаружения корвет начал двигаться семиузловым ходом в восточном направлении. Вероятно, он сопровождал американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.
Сейчас в составе ЧФ три таких корвета. Еще один готовится к швартовым испытаниям, два достраивают.
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