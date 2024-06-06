Во время вчерашнего посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко Иркутского авиационного завода ему продемонстрировали сборку истребителей для беларуских Воздушных сил.
На это обратил внимание мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram. На табличке возле фюзеляжа указано, что речь идет о Су-30СМ2 - одном из самых современных российских истребителей, который относят к поколению 4++. Он является улучшенной версией Су-30СМ.
Контракт на поставку Беларуси первых Су-30СМ подписали в 2017-м, а в ноябре 2019 года 61-й истребительной авиабазе в Барановичах передали четыре таких самолета.
Всего планировалось получить эскадрилью из 12 истребителей, однако вторая партия Су-30СМ задержалась. Беларуские чиновники неоднократно заявляли о поставках новых самолетов, однако этого не произошло.
Отметим, что ранее официальной информации о передаче Минску истребителей Су-30СМ2 не было. С учетом задержки в передаче второй партии Су-30СМ, можно ожидать, что первые Су-30СМ2 поставят в 2025-2026-х.
По данным из открытых источников, на Су-30СМ2 установили новые двигатели АЛ-41Ф1С от истребителя Су-35С с управляемым вектором тяги. Су-30СМ2 получил модернизированную РЛС. Часть бортового радиоэлектронного оборудования унифицировали с БРЭО самолета Су-35С. Также расширили номенклатуру вооружения.
Поставки Су-30СМ2 (если они состоятся, конечно) кардинальным образом усилят боеспособность беларуских воздушных сил, основу истребительной авиации которых сейчас составляют устаревшие советские МиГ-29.
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Ранее в сеть выложили фото, на котором можно видеть американский F/A-18E/F Super Hornet с подвешенной корабельной ракетой SM-6, также известной как RIM-174 Standard ERAM. По мнению экспертов, при запуске с самолета эта ракета может поражать воздушные цели на дальности более чем 500 км.
Также напомним, что накануне европейцы представили концепт беспилотного "истребителя", который сможет действовать вместе с пилотируемыми самолетами.