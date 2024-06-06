Воздушные силы Беларуси должны были получить эскадрилью из 12 российских самолетов, однако не все они были поставлены, узнали журналисты.

Во время вчерашнего посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко Иркутского авиационного завода ему продемонстрировали сборку истребителей для беларуских Воздушных сил.

На это обратил внимание мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram. На табличке возле фюзеляжа указано, что речь идет о Су-30СМ2 - одном из самых современных российских истребителей, который относят к поколению 4++. Он является улучшенной версией Су-30СМ.

Контракт на поставку Беларуси первых Су-30СМ подписали в 2017-м, а в ноябре 2019 года 61-й истребительной авиабазе в Барановичах передали четыре таких самолета.

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Всего планировалось получить эскадрилью из 12 истребителей, однако вторая партия Су-30СМ задержалась. Беларуские чиновники неоднократно заявляли о поставках новых самолетов, однако этого не произошло.

Отметим, что ранее официальной информации о передаче Минску истребителей Су-30СМ2 не было. С учетом задержки в передаче второй партии Су-30СМ, можно ожидать, что первые Су-30СМ2 поставят в 2025-2026-х.

По данным из открытых источников, на Су-30СМ2 установили новые двигатели АЛ-41Ф1С от истребителя Су-35С с управляемым вектором тяги. Су-30СМ2 получил модернизированную РЛС. Часть бортового радиоэлектронного оборудования унифицировали с БРЭО самолета Су-35С. Также расширили номенклатуру вооружения.

Поставки Су-30СМ2 (если они состоятся, конечно) кардинальным образом усилят боеспособность беларуских воздушных сил, основу истребительной авиации которых сейчас составляют устаревшие советские МиГ-29.

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Ранее в сеть выложили фото, на котором можно видеть американский F/A-18E/F Super Hornet с подвешенной корабельной ракетой SM-6, также известной как RIM-174 Standard ERAM. По мнению экспертов, при запуске с самолета эта ракета может поражать воздушные цели на дальности более чем 500 км.

Также напомним, что накануне европейцы представили концепт беспилотного "истребителя", который сможет действовать вместе с пилотируемыми самолетами.

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