Мария Берлинская отметила, что оккупанты постоянно развивают свои технологии.

Российские оккупанты на грани технологического прорыва. Украинские средства радиоэлектронной борьбы не справляются с новейшими дронами захватчиков.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отметила, что оккупанты в FPV-дронах уже применяют автоматическое донаведение.

"Роль оператора сводится к минимуму. Это ещё не искусственный интеллект, это компьютерное зрение. Это автоматический захват целей, то есть аппарат становится всё более автономным. Традиционные средства радиоэлектронной борьбы, которыми мы еще не насытили фронт, становятся неэффективными", – заявила военная в эфире "Темы с Наталией Мосейчук".

Она указала, что для Украины будет серьезным вызовом, если россияне запустят такие дроны в серийное производство, ведь в этом случае простым увеличением количества дронов ситуацию исправить не удастся.

"Вопрос в качестве. Одно дело, когда выходит оператор с этим FPV-дроном, его глушат, это всё происходит в ручном режиме, таких операторов накрывают огнем постоянно... Совершенно другая история, когда оператор будет нажимать кнопку, будет взлетать дрон или рой дронов на охоту и у которых будет алгоритм: первые 5 км - это наша техника, а дальше - во все движущиеся объекты нужно врезаться и уничтожать" - подытожила Берлинская.

Новые дроны РФ - последние новости

9 января украинский военный Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что украинская ПВО впервые сбила дрон "Shahed-238" с китайским реактивным двигателем. Это случилось где-то в центре страны. Утверждалось, что дрон шел со скоростью более 500 км/ч.

Позже он заявил, что настоящей проблемой для ВСУ могут стать дроны с "машинным зрением".

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