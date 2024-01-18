Вероятно, мы на пороге нового скачка "эволюции" ударных дронов на фронте.

Украинская ПВО действительно сбила реактивный Shahed в начале января. Но настоящей проблемой для ВСУ может стать не он, а дроны с "машинным зрением". Об этом в интервью "Фокусу" заявил украинский военнослужащий, эксперт по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он подтвердил, что реактивный Shahed действительно был сбит в Украине некоторое время назад, сейчас специалисты изучают его обломки. По словам "Флэша", в командовании Воздушных сил отказались подтвердить перехват этого беспилотника, поскольку это сделало подразделение ВСУ, структурно не относящееся к Воздушным силам.

"Исследования БПЛА еще продолжаются, но мы можем сказать, что там такой же по силе боевой заряд, что и у Shahed-136. Он может летать и маневрировать на больших скоростях. Кроме одного случая такие "Шахеды" больше не фиксировали и не находили. (...) Скорее всего — это тестовая версия, чтобы проверить возможности. Но я не думаю, что она пойдет в серию, потому что преимущества у таких "Шахедов" достаточно сомнительные", – уточнил военный.

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Также Бескрестнов прокомментировал появление у врага дронов с "машинным зрением" и самонаведением на цель. По его словам, такая технология действительно дает определенные преимущества.

"Пилоту достаточно поднять БПЛА и довести до определенной зоны, а потом указать цель, образно говоря, квадратиком на планшете, и дальше дрон сам до нее долетит. Речь о том, что теперь защита РЭБ-куполов станет неэффективной", – пояснил он.

Также дроны с такой технологией действуют точнее, когда нужно поразить быстро движущуюся цель. А еще это значительно снижает требования к уровню квалификации дроновода.

"Большинство целей сможет поразить самый обыкновенный пехотинец после короткого курса обучения. Ему достаточно уметь зарядить, взлететь, подлететь к цели и указать ее", – говорит "Флэш".

В целом, по словам эксперта, хотя технология и удваивает стоимость дрона, с ней беспилотник становится значительно более эффективным оружием. Однако пока не ясно, насколько массовым стало применение именно такой модификации дронов со стороны агрессора.

"Флэш" отметил, что Украина тоже разрабатывает свои дроны с самозахватом цели. Пока они еще не поступили на вооружение, но некоторые разработки находятся на финальной стадии.

Реактивные дроны россиян

Как писал УНИАН, 9 января украинский военный Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что украинская ПВО впервые сбила дрон "Shahed-238" с китайским реактивным двигателем. Это случилось где-то в центре страны. Утверждалось, что дрон шел со скоростью более 500 км/ч.

Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался подтвердить эту информацию.

"Как мы можем подтвердить, если мы его не находим? Кто нашел – пусть подтверждает, показывает, рассказывает", – заявил он в эфире телемарафона.

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