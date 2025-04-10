Эти системы РЭБ представляют угрозу для украинских беспилотников.

Российские войска сталкиваются с трудностями по всей линии фронта в Украине. За последние месяцы темпы продвижения значительно снизились: с 627 квадратных километров в ноябре до всего лишь 203 в прошлом месяце, пишет Forbes. Сообщается, что основной причиной срыва наступательных действий оккупантов является широкое применение украинских БПЛА.

В ответ Россия начала развертывание целого ряда новых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), специально предназначенных для противодействия беспилотникам.

Почему России нужны новые системы РЭБ

Украина изменила правила современной войны, развернув широкий и гибкий арсенал дронов, способных как наносить точечные удары, так и вести разведку. СМИ пишет, что эта тактика оказалась весьма эффективной: согласно последним данным, украинские беспилотники ответственны за две трети потерь России на поле боя, что привело к массовому дефициту российской техники.

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Постоянная угроза ударов с воздуха также ограничивает возможности России проводить крупные механизированные наступления, необходимые для прорыва украинской обороны.

В условиях таких вызовов России крайне необходимы эффективные системы противодействия дронам. Эти системы делятся на два типа: кинетические и некинетические. Кинетические используют ракеты или пули для уничтожения дронов, но они малоэффективны против малых и низколетящих FPV-дронов, применяемых Украиной.

Поэтому Россия делает ставку на некинетические системы — средства радиоэлектронной борьбы. В применении к дронам такие системы сначала улавливают радиосигналы, передающиеся между дроном и оператором, а затем пытаются нейтрализовать устройство. Это может происходить через подавление сигнала управления, подмену GPS-координат или искажение видеосигнала.

Эти РЭБ-системы особенно эффективны против FPV-дронов. К тому же, Россия давно занимается разработкой средств РЭБ и активно применяла их в Крыму в 2014 году и с начала полномасштабного вторжения. Однако, несмотря на наличие большой разновидности таких систем, оккупанты все еще испытывают трудности в противодействии украинским БПЛА — в основном из-за того, что Украина быстро разрабатывает новые модели дронов, каждая из которых более устойчива к РЭБ.

Новые российские системы РЭБ

Крупнейшая оборонная компания "Ростех" недавно сообщила, что её дочернее предприятие "Росэлектроника" начало поставки новой автоматизированной системы РЭБ SERP-VS6D. Эта система оснащена пассивным высокоточным детектором, способным выявлять различные украинские дроны, включая FPV.

Благодаря пассивному режиму работы, её трудно обнаружить средствами радиоразведки противника. Обнаружив дрон, система пытается подавить его сигналы управления и навигации. Установка оснащена шестью каналами связи и быстрой цифровой обработкой сигналов, что позволяет ей одновременно воздействовать на несколько целей в широком диапазоне частот.

По данным пресс-релиза "Ростеха", система может использоваться как в стационарной, так и в мобильной конфигурации, и поражать цели на расстоянии до пяти километров.

При этом в материале говорится, что, хоть у России и сильна техническая база, она не обладает той гибкостью, с какой Украина обновляет и совершенствует дроновые технологии. Для решения этой проблемы в январе 2025 года был создан Центр специального назначения "БАРС-Сармат". Его цель — ускоренная разработка и производство ключевых технологий, включая РЭБ.

Центр уже представил два новых комплекса: автомобильный Sarmat-Mgla и переносной Sarmat-Kentavr. По данным российских госСМИ, 200 таких систем уже поставлены в штурмовые и беспилотные подразделения "Днепровской группировки войск". В соцсетях сообщается об их высокой эффективности и росте объёмов производства.

Развёртывание новых РЭБ-систем совпадает с мобилизацией российских сил в рамках предполагаемой новой наступательной кампании.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что РФ возобновила бронетанковые штурмы под Покровском после многомесячной паузы. Активизируясь на других направлениях враг не потерял приоритетность Покровского. В итоге оккупанты осуществляют ежедневные попытки штурмов, но несут огромные потери как в живой силе, так и в технике.

Украина, в свою очередь, тестирует уникальные наземные роботы на оптоволокне. Организация Brave1, которая координирует военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их устойчивости к помехам.

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