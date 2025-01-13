На этой неделе Литва передаст Украине 4500 беспилотников на сумму 5 миллионов евро, сообщила глава Министерства обороны страны Довиле Сакалиене в социальной сети Х.
"Я горжусь тем, что на этой неделе Литва отправляет в Украину 4500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро", - написала Сакалиене.
Также, по ее словам, правительство Литвы приняло решения, которые позволят сократит время бюрократических процедур в процессе передачи помощи Украине.
"На последнем заседании правительства мы утвердили новый ускоренный порядок передачи государственного имущества. Эти изменения существенно сократят время, необходимое для процедур, которые обеспечат быстрое поступление помощи в Украину", - рассказала министр.
Поддержка Украины Литвой: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, в Украину не прибыли обещанные Литвой тысячи дронов. Политики в затягивании передачи обвинили бюрократию. Мол, чтобы товар попал в конечный пункт, необходимо пройти 6 шагов, и если в одном месте есть остановка - застревает все
В Литве пообещали инвестировать миллионы евро в производство украинской ракеты "Паляница". Как сообщала пресс-служба Минобороны, соответствующий механизм прямого финансирования производства обсудили заместитель главы МО Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев и его литовская коллега Моника Королевиене.