На днях РФ ударила ракетами данного типа по Киеву.

Главная опасность российских ракет С-400 заключается в особенности их конструкции, рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его мнению, российские войска могли на днях задействовать их для удара по Киеву не из-за того, что их много, а из-за специфики конструкции этих ракет и конструкции противоракет ЗРК Patriot.

"На противоракетах Patriot стоит кинетический перехватчик, грубо говоря, дротик, который должен проткнуть российскую баллистику. В случае с "Кинжалами" и "Искандерами" это протыкание дротиком работает так, как надо. В случае с ракетами С-400 - своеобразно. Там боевая часть в середине ракеты. И даже если ракету сбить, она где-то упадет и взорвется", - рассказал эксперт.

Удар по Киеву баллистикой - что сообщалось

Как писал УНИАН, ночью 13 декабря РФ ударила по Киеву ракетами С-400 и "Искандер". Всего было выпущено 10 ракет. Сообщалось, что силы ПВО их все уничтожили.

В Офисе президента отметили, что противник мог запустить по столице Украины ракеты типа 48Н6 из зенитной ракетной системы С-400 ("Триумф").

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