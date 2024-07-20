Сухопутные войска ВСУ защищают украинское небо.

За неделю с 13 до 19 июля силы ПВО и РЭБ Сухопутных войск ВСУ уничтожила 154 воздушные цели российской армии.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, среди уничтоженных целей шесть крылатых ракет Х-101/555 и 148 БПЛА различных типов:

Shahed-131/136 - 12 ед;

"Орлан"-10/30 - 11 ед;

Zala - 40 ед;

"Ланцет" - 35 ед.

Supercam - 8 ед;

Привіт-82 - 27 ед;

неустановленного типа - 15 ед.

"Также в условиях интенсивных боевых действий мы приземляем и подавляем значительное количество тактических БПЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло", с использованием различных средств РЭБ. Только за последнюю неделю наши воины сорвали около 5 тысяч задач для вражеских БПЛА типа "крыло" и для более 3 тысяч fpv-дронов", - сообщил Павлюк.

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При этом он отдельно отметил высокий профессионализм расчетов ПВО 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко: "Накануне воины бригады в очередной раз показали россиянам, что небо над Украиной может быть только украинским, уничтожив на Покровском направлении очередной Су-25".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине предварительно составляют 565 610 человек личного состава. За прошедшие сутки, 19 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 990 российских оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боя не менее: танков - 8257, боевых бронированных машин - 15917, артиллерийских систем - 15542, РСЗВ - 1121, средств ПВО - 895, самолетов - 362, вертолетов - 326.

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