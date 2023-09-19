Объектом обсуждений на этом заседании в формате "Рамштайн" была противовоздушная оборона.

На заседании в формате "Рамштайн", которое состоялось во вторник, 19 сентября, не обсуждали передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом заявила Госсекретарь Минобороны Германии Семтье Меллер.

"Противовоздушная оборона, противовоздушная оборона, противовоздушная оборона. Вот что было объектом обсуждений на заседании. Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины. Страну нужно продолжать поддерживать, особенно в ближайшие месяцы, потому что будет тяжело", – цитирует ее издание Frankfurter Allgemeine.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Украине предоставляются дополнительные боеприпасы, среди которых фугасные, противоминные и снаряды для минометов.

Видео дня

Ракеты Taurus для Украины

Вопрос о предоставлении Украине немецких крылатых ракет Taurus стоит на повестке дня уже не один месяц. 11 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что его страна может не согласиться передать эти ракеты Украине, даже если США передадут ATACMS.

В то же время Бундестаг требует от канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о передаче Украине ракет Taurus. Соответствующее письмо подписали подписали Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Гофрайтер ("Зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ).

Вас также могут заинтересовать новости: