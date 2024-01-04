Аналитик утверждает, что в случае с этими ракетами Украина сталкивается лишь с обломочно-фугасными боеголовками более простого исполнения, которые обычно используются для поражения защищенных сооружений.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что после того, как Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot, российские "Кинжалы" превратились в "психологический фетиш".

Эксперт в интервью "Главкому" рассказал, что оккупанты пытались использовать эти аэробалистические ракеты для ударов по украинским ТЭЦ в расчете на большой эффект такого попадания.

"Сейчас, после появления Patriot, который сбивает "Кинжалы" достаточно эффективно, они превратились, скорее, в психологический фетиш. Это некий рекламный гиперзвук", - сказал аналитик.

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Он рассказал, что боевая часть "Кинжалов" – в пределах 500 кг плюс титановый корпус. При этом гораздо большая кинетика при ударе достигается за счет массы, умноженной на скорость. Аналитик утверждает, что в случае с этими ракетами Украина сталкивается лишь с обломочно-фугасными боеголовками более простого исполнения, которые обычно используются для поражения защищенных сооружений.

Сбивание российских "Кинжалов" - детали

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, Украине нужно больше систем ПВО Patriot для эффективного сдерживания атак врага. По его словам, 3 января Киев спасли от катастрофы именно эти системы. По его данным, наши Воздушные силы сбили в то утро системами Patriot 10 "Кинжалов" из 10.

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