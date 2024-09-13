Если Украина сможет увеличить производство ракет-дронов "Паляниця", она сможет поражать аэродромы и места запуска ракет на российской территории.

Украина ожидает разрешения стран-партнеров, чтобы применять ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Однако для Украины есть гораздо лучшая альтернатива этому оружию.

Об этом пишет Дэвид Акс для The Telegraph. Речь идет об украинской разработке – ракете-дроне "Паляниця". Боевой дебют этого оружия состоялся недавно – сообщалось, что 24 августа по меньшей мере одна "Паляниця" поразила цель во временно оккупированном Крыму.

"Официальная информация о ракете "Паляниця" ограничена, но то, что мы знаем, является красноречивым. Украинские источники описывают этот боеприпас как "ракету для беспилотников", но учитывая его очевидную большую дальность полета, дозвуковую скорость и одностороннюю взрывную миссию, это, по сути, крылатая ракета. "Паляниця" оснащена турбореактивным двигателем AI-PBS-350, который был совместно разработан чешской компанией PBS и украинской фирмой Ивченко-Прогресс". Двигатель весом 220 фунтов (около 100 кг) AI-PBS-350 производит 3400 ньютонов тяги", – отмечает Акс. Видео дня

Это, по его словам, делает "Паляницю" примерно похожей на украинскую крылатую ракету "Нептун" с турбовентиляторным двигателем, по крайней мере по размеру, скорости и дальности полета.

Существенное различие между "Нептуном" и ракетой-дроном "Паляниця" заключается в их силовых установках.

""Нептун" может похвастаться эффективным, но дорогим турбовентилятором. Более простой турбореактивный двигатель "Паляниці", вероятно, менее эффективен, но также, вероятно, дешевле – это означает, что за ту же сумму денег можно купить больше "Паляниць", чем "Нептунов". Это имеет значение. Украина на самом деле не страдает от недостатка боеприпасов большой дальности, которые она может развернуть против целей в глубине России", – добавил Дэвид Акс.

При этом он обратил внимание и на цифры – Великобритания, Франция и США могут предоставить ракеты десятками, а в случае с ATACMS – сотнями. Но если Украина сможет увеличить производство ракет-дронов "Паляниця", она сможет поражать аэродромы и места запуска ракет, которые потенциально находятся за сотни километров вглубь территории России – и с достаточной силой и частотой, чтобы взимать плату за каждую попытку россиян нацелиться на украинские города.

И пока союзники не хотят видеть, как их ракеты бьют по территории РФ, они могли бы воспользоваться обходным "путем", говорит Акс. Например, страны-партнеры могли бы финансировать украинскую ракетную промышленность, а соответственно – платить за дополнительные "Паляниці".

Ракета-дрон "Паляниця": что известно

На День Независимости Украины, 24 августа, состоялось первое и успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляниця". Об этом сообщал президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что "враг был поражен".

Позже глава государства раскрыл детали об этой ракете-дрон. По его словам, разработка "Паляниці" продолжалась полтора года. В пределах действия дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця" – 20 российских военных аэродромов. Известно, что она будет запускаться с наземной платформы.

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