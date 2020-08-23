Украина приняла на вооружение ракетный комплекс "Нептун"

В документе определены основные тактико-технические характеристики комплекса, технические условия и общие требования к нему.

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса "Нептун". Читайте такжеПод Одессой провели испытания усовершенствованного ракетного комплекса Нептун (видео) Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Документом предусмотрено принятие на вооружение берегового ракетного комплекса 360 МЦ "Нептун". О чем идет речь в приказе В приказе определены основные тактико-технические характеристики комплекса, технические условия и общие требования к нему. Что этому предшествовало Ранее Зеленский отметил, что принятие на вооружение комплекса "Нептун" сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

По информации Генштаба Вооруженных сил, ЖК-360 МЦ "Нептун" разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, при любой погоде и в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Константин Гончаров

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