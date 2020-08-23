Украина приняла на вооружение ракетный комплекс "Нептун"
13:38, 23 августа 2020Оружие
123 0
В документе определены основные тактико-технические характеристики комплекса, технические условия и общие требования к нему.
Ракетный комплекс "Нептун" принят на вооружение Украины / фото Генштаб ВСУ
Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса "Нептун".
Читайте такжеПод Одессой провели испытания усовершенствованного ракетного комплекса Нептун (видео)
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Документом предусмотрено принятие на вооружение берегового ракетного комплекса 360 МЦ "Нептун".
О чем идет речь в приказе
В приказе определены основные тактико-технические характеристики комплекса, технические условия и общие требования к нему.
Что этому предшествовало
- Ранее Зеленский отметил, что принятие на вооружение комплекса "Нептун" сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.
- По информации Генштаба Вооруженных сил, ЖК-360 МЦ "Нептун" разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.
- Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, при любой погоде и в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter