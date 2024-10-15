Значительную долю на мировом рынке противотанкового вооружения занимают американские компании Raytheon и Lockheed Martin.

В следующие 10 лет страны мира потратят около 20 млрд долларов на противотанковые ракеты, а общий объем производства такого вооружения составит 26 тысяч единиц. Соответствующие данные приводит аналитическая организация Forecast International.

Интересно, что в краткосрочной перспективе можно ожидать некоторого снижения объемов продаж противотанкового оружия, однако затем показатели снова пойдут вверх.

Поэтому, по мнению экспертов, основные боевые танки и дальше будут играть важную роль на поле боя, что и формирует соответствующие ожидания на рынке.

Видео дня

На графике от Forecast International можно видеть, сколько на рынке противотанковых ракет будут занимать в ближайшее время различные "игроки". Как видно, крупные американские компании, такие как Lockheed Martin, чувствуют себя достаточно уверенно.

Также хорошие показатели демонстрирует турецкая Roketsan и китайская Norinco.

Общую долю европейских оборонных компаний в этом сегменте эксперты оценили в менее чем 20%, однако она может вырасти благодаря разработке новых ракет, таких как Akeron MP и MLP.

Противотанковые ракеты - последние новости

Ранее сообщалось, что украинские военные начали разбирать комплексы Javelin на запчасти. На такие шаги идут, когда комплекс получил повреждения и его дальнейшее штатное использование невозможно.

Также напомним, что зимой посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина должна поблагодарить экс-президента США Дональда Трампа за предоставление Javelin.

Вас также могут заинтересовать новости: