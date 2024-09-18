Боевой частью из ракет оснащают FPV-дроны, но есть важный нюанс.

Украинские военные начали разбирать противотанковые ракеты к ПТРК FGM-148 Javelin. Боевой частью из них оснащают FPV-дрон, пишет издание Defense Express.

"Как минимум, именно это сделали в подразделении Fatum противотанкового батальона 3-й штурмовой бригады, которые сняли процесс экстракции самой ракеты из транспортно-пускового контейнера", – говорится в материале.

Никто в здравом уме не станет разбирать высокоточную ракету Javelin, чтобы оснастить дрон. Поэтому военные сразу объяснили, почему пошли на такой шаг. Оказалось, что ракета имела повреждения, поэтому дальнейшее ее штатное использование было невозможным.

Видео дня

И когда проблема заключается в этом, решение извлечь из ракеты боевую часть выглядит целесообразным, говорят в Defense Express.

"В конце концов речь идет даже не об одной, а сразу о двух кумулятивных боевых частях (БЧ у Javelin тандемная) с общим весом 8,4 кг. В то же время у кого-то может появиться идея использовать и тепловизионную головку самонаведения Javelin, но объективно она не имеет значительной ценности. Во-первых, она имеет разрешение только 64×64 пикселей, а, во-вторых, требует охлаждения, для чего используется сменный элемент питания и охлаждение с аргоном", – сказано в материале.

При этом издание отметило, что случаи, когда нерабочую ракету от Javelin необходимо разбирать для того, чтобы забрать боевую часть, не может считаться рядовой. Это свидетельствует о том, что вопрос обеспечения FPV-дронов боевыми частями – как противотанковыми, так и противопехотными – требует изменений к лучшему.

ПТРК Javelin: основные характеристики и роль в войне в Украине

ПТРК Javelin (или FGM-148 Javelin) – это переносной противотанковый ракетный комплекс, разработанный США. Он использует самонаводящиеся ракеты с инфракрасным наведением. Это означает, что после запуска ракета самостоятельно наводится на цель, что позволяет оператору быстро сменить позицию.

Javelin имеет два основных режима атаки. Атака сверху – ракета набирает высоту и атакует танк в верхнюю часть, где броня обычно тоньше. Прямая атака – используется для поражения неподвижных целей или укреплений.

Максимальная эффективная дальность составляет примерно 2,5-4,75 км в зависимости от модели, что позволяет безопасно работать на расстоянии от цели.

Javelin играет важную роль в войне России против Украины – этот комплекс стал одним из символов украинского сопротивления. Он зарекомендовал себя как очень эффективный комплекс против российских танков, включая Т-72 и Т-90, поскольку способен пробивать их защиту, даже с учетом дополнительных элементов брони.

Кроме войны в Украине, Javelin использовались и в других конфликтах, например в войне в Ираке или в Афганистане.

Вас также могут заинтересовать новости: