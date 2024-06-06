Там отметили, что в позиционной войне в Украине высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно калибра 155 мм.

Бундестаг принял решение о закупке дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Как сообщили в Минобороны страны, закупки могут быть использованы для продолжения поддержки Украины, которой очень нужны боеприпасы, но также могут "способствовать дальнейшему пополнению собственных запасов".

В немецком министерстве отметили, что в позиционной войне в Украине высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно калибра 155 мм.

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"Производство и поставки тысяч снарядов согласованы с немецкой оружейной компанией для поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов. Потребность в финансировании в размере почти 880 млн евро будет покрыта как из спецфондов Бундесвера, так и из оборонного бюджета", - говорится в сообщении Минобороны.

Потребность Украины в боеприпасах

Для того, чтобы достичь паритета, а в некоторых случаях и доминирования над российскими оккупационными войсками, Украине необходимо около 3,5-4 млн снарядов всех калибров в год. Такую оценку дал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что для паритета с противником Украина должна ежемесячно получать от партнеров 300 тыс. боеприпасов. Причем потребность есть в различных калибрах: как 155-м, так и 152-м, 122-м и 105-м.

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