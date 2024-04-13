Путин не остановится на Украине и пойдет дальше уже с помощью украинцев, на которых наденет оковы, - Константин Криволап

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью УНИАН прокомментировал последние удары российских оккупационных войск по объектам энергетической инфраструктуры, ситуацию с помощью от западных партнеров, рассказал, помогут ли Украине семь Patriot, а также поделился своим видением того, как можно защитить украинские города от обстрелов баллистикой.

Давайте начнем с последней атаки по Украине страной-террористом. Мы обратили внимание, что бомбардировщики Ту-95 вылетают не так часто, как в прошлом году, и ставка идет на "Шахеды", ракеты Х-59 и "Кинжалы". Как бы вы охарактеризовали эту атаку, и о чем может говорить такая комбинация ракет и дронов?

Эту ракетно-шахедную комбинацию можно уже назвать комплектом. Используются Х-101, которые с Ту-95 запускаются. Обязательно в этот "комплект" входят С-300 в сторону Харькова с Белгородской области. Это обязательно "Шахеды", которые проверяют нашу ПВО. Когда уже выявлены все средства ПВО, Х-101 покружили над нашими западными или центральными регионами, взлетают МиГ-31К и бьют "Кинжалами" по тем точкам, которые их интересуют. В данный момент это объекты инфраструктуры и энергетика.

По Киеву не бьют, потому что Киев от баллистики защищен. А все остальные регионы от баллистики, а тем более от "Кинжалов" не защищены, потому что баллистику может брать только Patriot либо SAMP-T, либо "Праща Давида". У нас есть из этого только немного Patriot и SAMP-T, поэтому баллистика проходит и поражает объекты.

Во время атаки 11 апреля "Искандеры" не использовались, но, предварительно, их накануне применили для удара по Одессе. Говорит ли это о том, что "Искандеров" в России тоже не густо?

Вся эта история с ракетными ударами – это не про войну, не про военных, а про мирное население. Это делается для того, чтобы мы начали психовать, нервничать, впадать в депрессию, расстраиваться. Для того, чтобы посеять такие настроения, это делается каждую ночь.

"Шахеды" не поражают объекты, потому что мы их сбиваем, но они поражают психику – люди не высыпаются. Удары из Крыма по Одессе "Искандерами" – это вообще больше похоже на расстрел. Там никто не успевает ни защититься, ни спрятаться, все очень быстро долетает.

Сейчас идут разговоры о том, что Украине необходимо дать 7 Patriot. Как они нам помогут?

7 комплексов Patriot нужно умножать на количество пусковых установок – от 4 до 8. В каждой пусковой установке, в зависимости от того, баллистическая ракета или аэродинамическая цель, либо 4 ракеты, либо 16. Либо комбинации. Там 4 тубуса, в которые входит либо одна ракета, либо четыре, которые как раз сбивают баллистику. Это серьезно усилило бы нашу оборону.

Представим, что на Харьков дают "Пращу Давида", дают F-16, разрешают спокойно бить по территории России, если производятся запуски в нашу сторону. К примеру, если нанесен удар С-300, то мы имеем право ракетой JASSM ударить по пусковой установке, чтобы не было желания делать это в следующий раз. Тогда Харьков защищен – там не будут летать самолеты с КАБами, не будут летать С-300. А с "Шахедами", я думаю, справляться мы уже давно научились. Если администрация займется этим вопросом, я думаю, за очень короткое время вопрос "Шахедов" будет для Харькова и области решен.

Аналогичная ситуация с Одессой. Там немного другие задачи, потому что очень большой урон наносят противокорабельные ракеты "Оникс", которые выпускают с береговых комплексов. Они летят очень низко над землей и их очень трудно обнаружить. Даже при шторме в 7 баллов она летит в семи метрах над землей. Поэтому там нужны несколько другие системы.

Как только все это будет, что остается у Путина? У него остается мясо, КАБы вдоль линии фронта. Но если появятся F-16 с нормальными радарами и нормальными ракетами, то Су-34 фривольно себя там чувствовать не будут. Даже если мы получим 6 самолетов, они эти задачи смогут решать. Будет сложно, необходимо будет менять экипажи, ускоренно отрабатывать все процедуры обслуживания этих самолетов, но это уже существенное ухудшение качества российских атак.

Дальше остаются только "Искандеры" и баллистика, которой они могут бить по другим городам. 7 Patriot может в полном объеме не хватать – хотелось бы больше, потому что у Patriot есть некоторые проблемы. Но мне в последнее время для такой защиты мне больше нравится "Праща Давида", потому что она более современная, более мобильная, более скоростная и значительно более дешевая. Ракеты там дешевле в 3-5 раз.

The Wall Street Journal пишет, что Россия ударами по украинской энергетике закладывает основу для нового наступления. Цель – истощение ПВО, отвлечение ресурсов от линии фронта. Недавние атаки были направлены не только на повреждение сетей, но и на объекты генерации. Отмечается, что они становятся более точными и концентрированными, а ситуация с украинской ПВО к лету может стать весьма критической. Вы согласны с этим?

Я не могу точно сказать по срокам, но если наши партнеры не будут поставлять нам системы ПВО, причем в тех объемах, которые они обещали, рано или поздно этот сценарий будет реализован. Я в этот сценарий не верю, потому что тогда им придется самим заниматься войной с Путиным. Я надеюсь, уже все понимают, что Путин не остановится, если Украина падет, он пойдет дальше. И пойдет уже с помощью тех же украинцев, которых он оденет в оковы. Я не исключаю, что будут настроения "давайте отомстим европейцам, которые оставили нас одних".

Мне друзья говорят: "Какой ужас, нас не будут брать в НАТО". А кто кому больше нужен – мы НАТО или НАТО нам? Мы сейчас защищаем НАТО, а не наоборот. Самый совершенный спецназ армии НАТО мог бы делать то, что наши ребята сейчас делают на фронте? Да никогда, они бы на это просто не подписались.

Давайте поговорим о нашем ВПК, он не стоит на месте. В том числе, наносятся удары по территории РФ. На днях жители Белгородской области засняли первый полет анонсированного реактивного дрона ВСУ. Что он из себя представляет, и может ли российская ПВО бороться с этой "птичкой".

У нас этих разновидностей 5 или 6 уже. Нужно понимать, что беспилотники с турбореактивными двигателями имеют меньшую дальность, но большую скорость. У них всех более-менее одинаковая конфигурация. Это, как правило, летающее крыло в том или ином виде. Это могут быть самолетики с треугольным крылом, у которых где-то пристроены воздухозаборники, сзади стоит турбореактивный двигатель самый простой. В носу сконцентрирована взрывчатка, за ней – топливный бак. Он достаточно быстро летает, дальше стоит вопрос его эффективности с точки зрения управления и наведения, нечувствительности к РЭБ. Но эти вопросы меняются в течение 2-3 недель.

Ничего удивительного в этой машине нет, это естественный этап нашего развития. Мы научились делать реально хорошие вещи в том, что касается БПЛА, но не научились быстро запускать их в серийное производство. У россиян этих видов совсем немного – из дронов-камикадзе это "Шахед". У нас разновидностей значительно больше: разные компании, разные решения с точки зрения управления, защиты, связи, РЭБ, точности системы наведения, размера боевой части, дальности.

У россиян фактически против беспилотников систем сейчас нет. В какой-то мере с этим могут справляться малые тактические комплексы, "Панцирь-С", но они под это не заточены. Там должна быть система обнаружения, система целеуказания и система стрельбы – и это все должно быть очень быстрым. Россияне не справляются с обычными дронами, которые летают на скорости 150 км/ч. А что будет, если БПЛА будет лететь на скорости в 300-400 км/ч? Это для них будет "неберучка".

Думаю, что появление дронов с турбореактивными двигателями необходимо для того, чтобы проходить системы ПВО, которые связаны непосредственно с военно-промышленным комплексом. В Подмосковье ВПК они еще пытаются как-то охранять, но там же очень высокая плотность застройки, и когда ракетой С-300 или С-400 пытаются что-то сбить, ее обломки все равно падают на головы.

Поговорим о недавнем ударе по самолетам Ту-95 в России. Способны ли дроны поражать стратегическую авиацию?

Последние удары по аэродромам производились кассетным боезарядом. Даже если он пробил дырку в 5 мм, машина уже никуда не полетит до тех пор, пока не найдут, чем было поражено, и не залатают все эти дырки. Считается, что это наиболее эффективный способ поражения целей на аэродроме.

Зеленский анонсировал сюрпризы ракетной программы Украины и заявил о новых образцах ракет. О чем может идти речь? Есть ли и Украины подобные разработки или те, что нужно довести до ума – по примеру обновленного "Нептуна"?

Есть традиционный путь, по которому идет американский и европейский ВПК. Сначала хорошо делается противокорабельная ракета, потому что с точки зрения ракетостроения она является наиболее сложной. А когда ты начинаешь ее модернизировать и упрощать, у тебя может появиться и авиационная версия, и наземная, и зенитная – весь ассортимент. Когда "Нептун" стал надежным противокорабельным оружием, я думаю, сейчас будет достаточно серьезное ее развитие.

Далее у нас есть все, что связано с разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса. К примеру, система ATACMS – это оперативно-тактический ракетный комплекс. Система "Искандер" – тоже. Раньше, когда действовали договора об ограничении по средней дальности до 300 км, было заявлено, что "Гром-2" разрабатывается в этих рамках. Но учитывая, насколько нам необходим подобный комплекс и то, что нам он нужен в огромном количестве, я думаю, что Зеленский имел ввиду именно вот эту разработку.

Никто не отменял разработки, связанные с простым комплексом "Ольха". Это фактически развитие всей той ветви, которая начинается от "Града", далее пошла в "Смерч" и так далее. Эти системы эффективны, они работают, с ними все может получаться.

Вернемся к ударам по Украине. В России назвали атаку 11 апреля "ответом" за украинские удары по российским НПЗ. Получается, эта тема серьезно беспокоит Кремль, и РФ не очень способна бороться с такими атаками?

Россияне начали эти глобальные геноцидные атаки 29 декабря с большой атаки на Киев. Далее это было просто развитие. Они хотели бы поддерживать такой темп долгое время, но что-то не сложилось в логистике, поэтому они растянули процесс. Сейчас они вышли на, как им кажется, более или менее стабильный режим. Тех же Ту-95 осталось 18 единиц, хотя в атаке 29 декабря их было 20. Ни разу не было сообщения от ГУР о наличии более 18 машин на "Оленье" и "Энгельсе". Две машины либо списали в утиль, либо они улетели в Украинку Амурской области, где находится вторая большая база дальней стратегической авиации.

Теперь о том, что касается поражения НПЗ. Я не поленился, сделал себе табличку, в который взял все эти заводы, уточнил производственную мощность. Если посмотреть суммарную производственную мощность этих предприятий и объектов, которые мы поразили, то получается, что поражено более 50% российской нефтянки. Это не значит, что на 50% уменьшились мощности, потому что уровень повреждения разный на всех этих НПЗ. Но то, что охвачено 50% НПЗ – это факт. Последние данные говорят, что производство упало на 15%. Они сейчас компенсируют это за счет бензина из Беларуси и Казахстана.

Несмотря на все заявления американцев, я считаю, что такие атаки должны продолжаться. Уничтожение российских НПЗ никак не связано с ценами на нефть на мировом рынке. Такие заявления, скорее всего, связаны с политикой Салливана (советник президента США по национальной безопасности, – УНИАН) о том, что не надо "дразнить" Россию. Но он не жил этих условиях и не имел дела с хулиганами и бандитами. Я со своего глубокого детства точно знаю, что если ты дашь им послабление, то будешь получать и дальше.

Кстати, во время операции "Буря в пустыне" тоже союзники бомбили нефтяные объекты.

И ничего не случилось. Люди живут в другой реальности. Они говорят: "Вас там бьют без правил, а вы будьте джентльменами и деритесь по правилам".

Хотелось бы резюмировать по ракетным атакам по Украине. Уже более двух лет обсуждается, какое количество ракет осталось у России. Сейчас, наверное, правильнее говорить о том, какое количество она способна производить. Есть ли у вас какие-то данные? Кстати, в последнее время вообще не видно "Калибров".

Россияне только совсем недавно смогли перетащить или поставить другой комплекс для загрузки ракет "Калибр" на корабли. До этого он был только в Севастополе, а они не рискуют туда заходить, потому что наши дроны там достаточно эффективны и вызывают большие опасения. Громадные корабли, которые являются гордостью флота, гордостью нации, уничтожаются "дрончиком" с мотоциклетным двигателем. Тяжело с этим смириться, Путин очень расстраивается. Поэтому, чтобы не расстраивать Владимира Владимировича, руководители Черноморского флота в Севастополь стараются не заходить. Поэтому мы не видим "Калибров".

Что касается способностей производства, то если в 2022-2023 году можно было получать плюс-минус объективную информацию, сравнивать разные источники и что-то анализировать с конкретными цифрами, то сейчас приходится оперировать косвенными данными, сравнением скорости расходования ракет, количества ракет, которые применяются. Необходимо учитывать политические моменты. Численность в 850-900 ракет, о которых говорят наши разведчики, – это фактически неприкосновенный запас. Они этот запас давным-давно "сожрали" с Суровикиным, потом они начали его восполнять.

Судя по темпам его восполнения и нынешнего использования ракет, они остались где-то на том же уровне производства этих ракет, который и был. Несмотря на то, что по некоторым производствам они ушли в 2-3 смены, я не вижу никаких косвенных признаков того, что им удалось увеличить производство ракет большой и средней дальности. Это Х-101/555, это все, что касается "Калибров", "Искандеров", "Кинжалов". Я думаю, это производство на уровне 100-120 ракет. Но еще раз подчеркну, это исключительно данные, которые связаны с попыткой найти какие-то балансы между производством, расходованием, накоплением ракет и текущей военной ситуацией. Поэтому тут погрешность может быть очень серьезная.

Тала Калатай

Тала Калатай