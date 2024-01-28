Пока что США только стимулируют Грецию делиться оружием без конкретных обязательств.

США предложили Греции устроить "круговые поставки". Пентагон передает грекам определенное количество американской военной техники, а Греция отдаст Украине старую технику из своих арсеналов. Издание Defense Express проанализировало, какое именно оружие по этой схеме могла бы получить Украина.

Аналитики отмечают, что в контексте греческой армии часто упоминают большое количество советских систем ПВО. Но на самом деле их не так уж и много – всего 25 ЗРК "Тор-М1", 38 систем "Оса-М" и 12 С-300ПМУ1. Кроме того Греция имеет еще аж 523 единицы зенитных пушек ЗУ-23-2 – довольно старого и примитивного оружия.

Кроме того, системы ПВО крайне нужны Греции в противостоянии с Турцией – для прикрытия многочисленных островов в море, в том числе и союзного островного государства Кипр. Поэтому аналитики считают маловероятным, что греки согласятся отдать Украине именно зенитные системы.

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Другое дело с артиллерией и бронетехникой. Всего Греция имеет более 1,2 тысяч танков, из которых ориентировочно 500 – это старые немецкие "Леопард 1". Что касается артиллерии, то в сухопутных войсках Греции насчитывается аж 3,5 тысячи артсистем, из которых 2,3 тысячи – это минометы калибра 81 мм и 107 мм.

В частности греки имеют 418 САУ M109 различных модификаций, 24 единицы PzH 2000 и даже 145 единиц САУ M110A2 калибра 203 миллиметра. Из буксируемой артиллерии - в частности 214 гаубиц М101 калибра 105 – мм, которые уже ранее передавали ВСУ, по реактивной артиллерии - сразу 36 M270 и аж 108 чешских РСЗО RM-70, которые также есть в ВСУ.

Что именно из этого арсенала может получить Украина – вероятно, еще будет предметом дискуссий между США и Вашингтоном, отмечают аналитики и предостерегают от бесполезных попыток угадать номенклатуру и объемы поставок.

Поставки оружия Украине от Греции

Как писал УНИАН, в 2022-23 годах Греция осуществила несколько поставок оружия в Украину. В частности известно о передаче по меньшей мере 60 советских БМП-1.

Кроме того, Греция брала на себя обязательства по поставкам Украине боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия, доступу к греческим госпиталям для раненых, помощи в обучении украинских солдат и дополнительных поставках военной техники советского производства. Но министр обороны страны, в апреле выступая в греческом парламенте, исключил возможность передачи Украине танков "Леопард".

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