По словам Ивана Ступака, западная военная помощь может дать эффект уже летом.

Военная помощь США уже отправлена в Украину и вскоре поступит. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, "караваны уже пошли".

"Не знаем что, но в процессе передвижения. Как это повлияет? На этой неделе не повлияет, потому что это вооружение, которое едет, его нужно где-то накапливать, логистически передавать различным подразделениям, в зависимости от сложности ситуации или в зависимости от географии. ... Оно идет, я думаю, это займет, возможно, несколько недель, возможно, до конца мая месяца накопление будет происходить", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, что западная военная помощь может дать эффект уже летом.

"Ориентировочно май-июнь мы ожидаем чешские снаряды. И опять, июнь-июль - это самолеты. Поэтому очень надеюсь, что в июне-июле мы можем стабилизировать продвижение россиян и полностью остановить их на тех позициях, на которых они на тот момент будут находиться", - считает Ступак.

Помощь США Украине

Накануне глава Белого дома Джо Байден поддержал миллиардную помощь США Украине, принятую Конгрессом. Как сказал Байден, эта помощь является также "инвестированием в собственную безопасность США", поскольку если "наши союзники станут более безопасными и сильными, мы будем сильнее".

Он отметил, что путь этого закона на его стол был нелегким, документ должен был оказаться там раньше, "но все-таки он поступил, и в тот момент, когда это нужно".

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