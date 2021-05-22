Соглашение о поставке беспилотников подпишут во время встречи президентов / Reuters
Польша закупит 24 беспилотников у своего союзника по НАТО Турции.
Об этом пишет dpa.
Читайте такжеВСУ приняли на вооружение новый разведывательный дронБоевые дроны вооружат противотанковыми снарядами. Первые поставки запланированы на 2022 год. БПЛА, говорят в Варшаве, "зарекомендовали себя в войнах в Восточной Европе".
Указанные БПЛА, в частности, использовали в конфликте за контроль в Нагорном Карабахе.
Соглашение о поставке беспилотников подпишут во время встречи президентов Польши и Турции в понедельник.
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