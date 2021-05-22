Указанные БПЛА, в частности, использовали в конфликте за контроль в Нагорном Карабахе.

Польша закупит 24 беспилотников у своего союзника по НАТО Турции.

Об этом пишет dpa.

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Указанные БПЛА, в частности, использовали в конфликте за контроль в Нагорном Карабахе.

Соглашение о поставке беспилотников подпишут во время встречи президентов Польши и Турции в понедельник.

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Автор: Яна Ставская