У врага есть единицы пусковых установок, которые могут запускать ракету П-35, подчеркнул эксперт.

Редкая 4-тонная противокорабельной ракета П-35 была применена россиянами против украинцев, поскольку враги не могут без посторонней помощи удовлетворить свои потребности в ракетах.

Российские захватчики после применения этой ракеты пытались показать это как успех, хотя очевидно, что средство поражения перехватили, говорится в статье военно-политического обозревателя Александра Коваленко на obozrevatel.com. "Доказательством того, что РФ неспособна удовлетворить потребности в ракетном вооружении без посторонней помощи, является и применение П-35… Ранее российские оккупанты регулярно применяли по территории Украины, особенно по Одессе и Одесской области, противокорабельные ракеты П-800 "Оникс"... Но, равно как и с другими ракетами, с П-800 у них очень быстро стал возникать дефицит…", - отметил аналитик.

Коваленко добавил, что у противника есть единицы пусковых установок, которые способны запускать ракеты П-35 - береговые ракетные комплексы "Утес" и "Редут".

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Ракета П-35 - характеристики

Такие ракеты в СССР начали разрабатывать в середине 1950 годов, а на вооружение их приняли в начале 1960-х. В зависимости от модификации дальность полета такого вооружения может составлять от 270 до 460 кілометров. Скорость полета ракеты П-35 - 1 250 до 1 800 км/ч, а точность может быть от 500 метров до 1,5 километра. Боевая часть такого ракетного вооружения 450 или 900 килограммов.

Продолжается российско-украинская война - что нужно знать о ракетах РФ

Напомним, в конце 2023-го представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что РФ в запасе имела приблизительно 870 высокоточных ракет стратегического и оперативно-стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 км. В ГУР добавили, что это количество находится на уровне прошлого года.

Позже - в конце января, после очередного российского ракетного удара по украинской территории стало известно, что РФ использовала против нашей страны "свежие" ракеты Х-101. Военный эксперт Иван Киричевский говорил, что это свидетельствует об уменьшении у противника определенного запаса ракет такого типа.

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