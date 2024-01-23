Запас ракет воздушного базирования у них уменьшается, однако сейчас это касается только дозвуковых ракет типа Х-101.

РФ во время сегодняшней атаки на Украину использовала крылатые ракеты Х-101, которые недавно были произведены. Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, в эфире Эспрессо отметил, что это свидетельствует об уменьшении определенного запаса этих ракет

"Команда Defence Express писала, что удалось найти неразорвавшуюся боевую часть одной сбитой Х-101. и получается, что эта ракета была изготовлена в конце 2023 года. Из этого следует, что как раз дозвуковые ракеты воздушного базирования Х-101 в РФ везут "с конвейера". Однако это не выглядит так, что россияне стоят на заводе "Радуга" и вкалывают, чтобы сделать хоть одну-две ракеты под очередной массированный обстрел", - прокомментировал эксперт.

Он пояснил, что эти ракеты россияне обычно сдают партиями, и выполнение производственных планов идет под конец месяца, поэтому буквально свежие ракеты у них могут сейчас идти с завода на аэродром, а заранее изготовленные успели на складах полежать.

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Однако тот факт, что для атак россияне используют столь свежие ракеты - месяц-два после изготовления, показывает, что запас ракет воздушного базирования у них уменьшается. Однако, отметил эксперт, это касается только дозвуковых ракет типа Х-101.

Кроме того, по словам Киричевского, у них есть определенные нюансы с качеством комплектующих, которые они используют.

"Надо еще сделать оговорку, что любые данные, которые озвучиваются по любой ракете, являются актуальными на данный момент, но со временем могут осложниться", - отметил эксперт.

Атака на Украину 23 января - детали

В ночь на 23 января и утром россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов, в частности, под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград. Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, всего за ночь был нанесен удар 41 средством воздушного нападения. Среди них С-300, С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555, восемь ракет Х-22 и 12 баллистических ракет Искандер-М.

В то же время, как писали аналитики Defence Express, в соответствии с боевой частью ракеты Х-101, которая не взорвалась, заряд был произведен в последних месяцах 2023 года, и соответственно полное комплектование ракеты могло произойти совсем недавно.

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