Эта ракета была принята на вооружение еще в 1962 году.

Россия впервые применила для ударов по Украине противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс"). В сети уже публикуют фотографии ее обломков, пишет Defense Express.

Эта ракета отличается немалыми габаритами: ее длина составляет 10 метров, а стартовый вес – 4 тонны. П-35 разрабатывали в середине прошлого века, а уже в 1962 году приняли на вооружение. Вероятно, эту ракету сбили на юге, учитывая то, что она является противокорабельной.

"И хотя в этой груде металла довольно трудно различить П-35, но эта ракета имеет довольно характерные крылья. И Defense Express из собственных источников имеет подтверждение, что речь идет именно об этой ракете. Несмотря на возраст П-35 все еще находится на вооружении РФ. В частности она является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в 8 пусковых", – говорится в материале.

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Кроме того, такая ракета может использоваться в комплексе "Утес", известном как "Объект-100". Это подземный объект, который находится в районе Балаклавы (оккупированный Крым, – ред.). Ракеты в пусковых прячут под землей, они поднимаются только перед стартом.

Известно, что таких комплексов было только два – в Крыму и на заброшенном острове Кильдин в Баренцевом море. После оккупации Крымского полуострова россияне возобновили "Объект-100" в 2016 году и несколько раз запускали оттуда ракеты. Однако пока неизвестно, какая именно пусковая была использована для удара. Отмечается, что само использование даже таких средств дальнобойного поражения "больше похоже просто на желание ударить хотя бы чем-то".

Эксперты Defense Express отмечают, что ракета П-35 в последней версии модернизации (3М44), которая была принята на вооружение в 1982 году, уже тогда считалась архаичной.

"Дальность ее применения составляет до 300 км (по некоторым источникам в версии 3М44 до 460 км), скорость – до 1800 км/ч (по другим источникам 2200 км/ч), размер боевой части до 930 кг (ФКБЧ 4г48). Система наведения этой противокорабельной ракеты классическая для того времени – инерциальная на маршевом участке и включение активной радиолокационной головки самонаведения на конечной. Профиль полета, от которого зависит и дальность: 400 метров, 4 км или 7 км, но перед атакой объекта ракета снижается на высоту 100 метров", – пишет издание.

Кроме того, была заложена возможность поражения береговых целей, однако через систему наведения они должны были быть радиоконтрастными.

"Таким образом пуски врагом ракет П-35 чем-то касательны к применению Х-22, которые используются им для террористических ударов по городам", – резюмировали эксперты.

Российские ракеты-другие новости

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в России с осени не могут существенно нарастить производство ракет. Максимальные показатели остаются на уровне около 115-130 стратегических ракет.

При этом враг их модернизирует. Заместитель начальник ГУР МО Вадим Скибицкий говорит, что ракеты Х-101, которыми РФ бьет по Украине сейчас, отличаются от тех, которые оккупанты применяли в 2022 году. В частности, сейчас это ракета уже "с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой от выбросов тепловых ловушек".

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