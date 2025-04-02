"Жирную цель" поймали пилоты полка беспилотных систем "Рарог".

В районе Часового Яра ВСУ с помощью дрона уничтожили редкую военную технику РФ - "химический" бронетранспортер РХМ-4, который предназначен для разведки зараженной местности. Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), специфический БТР перевозил российских штурмовиков.

"Пилоты полка беспилотных систем "Рарог" поймали "жирную цель" - их FPV-дрон уничтожил бронетранспортер РХМ-4 на базе БТР-80 во время передвижения. На броне удобно устроились с десяток штурмовиков", - рассказали военные.

Уточняется, что штурмовая группа оккупантов в районе Часового Яра передвигалась на бронетехнике. Как выяснилось, это машина химической защиты РХМ-4, сделанная на базе БТР-80 и предназначенная для разведки зараженной местности.

"В результате точного удара дроном уничтожен отряд оккупантов на бронированной машине", - отмечают в ОСУВ "Хортица".

На видео, которое обнародовали украинские бойцы, показано боевую работу подразделения БПЛА "Рарог". Украинский FPV-дрон точно прилетел к российским штурмовикам на бронетехнике. На ролике можно увидеть, как бронетранспортер движется по грунтовой дороге, а на нем - куча вооруженных оккупантов. Внезапно происходит попадание.

Уничтожение целей врага в Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 29 марта, на оккупированной части Херсонской области партизаны сожгли российский комплекс радиоэлектронной борьбы. В частности движение сопротивления уничтожило грузовик с установленным на нем комплексом радиоэлектронной борьбы "Лорандит".

Российские оккупанты используют его для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Надо отметить, что потеря такой техники является существенным ослаблением возможностей врага.

Вас также могут заинтересовать новости: