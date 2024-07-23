Союзники украинского государства обязались поставить первую партию американских истребителей этим летом, отметил глава Офиса президента.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и нет альтернативы укреплению воздушного щита над нашей территорией.

Такой информацией поделился глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье на Atlantic Council и отметил, что "одним из ключевых компонентов этого воздушного щита станут самолеты F-16".

"Союзники Украины обязались поставить первую партию этим летом. Однако я должен подчеркнуть, что этого недостаточно. Россияне хвастаются тем, что используют трехтонные управляемые бомбы против Украины. Их бомбардировщики базируются на аэродромах в приграничных районах России. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, нам по-прежнему нужны возможности большой дальности", - подчеркнул руководитель ОП.

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Ермак сравнил борьбу украинцев против россиян с борьбой с осами. "Проще говоря, если в вашем районе есть осиное гнездо, вы можете охотиться на них по одному с переменным успехом, или вы можете уничтожить само гнездо. В настоящее время нам доступен только первый вариант, и даже он весьма ограничен", - добавил глава Офиса украинского лидера.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон отметил, что захватчики используют планирующие авиабомбы, чтобы нанести серьезный ущерб защитникам Украины, но украинцы не могут ответить, поскольку США не разрешают им использовать дальнобойные армейские тактические ракетные системы ATACMS для поражения российских аэродромов, а британское государство не позволяет применять дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий говорил, что прибытие первых американских истребителей F-16 полностью изменит весь расклад сил в небе. Эксперт подчеркнул, что после появления в небе над Украиной этих самолетов, противники больше не смогут безнаказанно сбрасывать авиабомбы на позиции наших военных на фронте.

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