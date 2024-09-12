Система спутниковой навигации GPS эксплуатируется Пентагоном.

Правительства США и Великобритании обсуждают возможность разрешить Украине разместить британские крылатые ракеты, подкрепленные навигационными данными США, для нанесения дальних ударов по территории России, сообщают источники Bloomberg.

Этот вопрос является частью разговоров, которые состоялись в течение последних нескольких дней, когда госсекретарь США Энтони Блинкен проводил переговоры в Лондоне и Киеве, сообщили источники. США и Великобритания на этой неделе дали понять, что они открыты для запроса от Украины об укреплении ее способности наносить глубокие удары по России.

Поскольку Киев настаивает на более мощном западном оружии для поражения военных объектов на территории России, официальные лица говорили о том, может ли Белый дом дать разрешение Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для трансграничных атак, сообщили источники.

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Storm Shadow летят близко к земле на высокой скорости, прежде чем достигнуть своих целей, используя систему, объединяющую так называемую инерциальную навигацию с глобальной системой позиционирования и навигацией по рельефу местности, согласно информационному листку на веб-сайте их производителя MBDA.

Система спутниковой навигации GPS эксплуатируется Пентагоном, хотя она также используется в общественных целях, таких как онлайн-указания для водителей.

При использовании в сложных операциях ракеты Storm Shadow часто используют предоставленные США данные, которые помогают им картировать местность с высокой степенью точности, по словам осведомленных людей, которые говорили на условиях анонимности.

"Пентагон поддерживает тесный и постоянный диалог с нашими союзниками, включая Великобританию, чтобы гарантировать, что любая координация военных возможностей соответствует нашим общим целям и международному праву", - заявил пресс-секретарь Чарли Диц.

Разрешение на удары по РФ - детали

США, которые ввели ограничения на свое оборудование, используемое для ударов по России, в настоящее время не разрешают использовать свои навигационные данные. Администрация президента Джо Байдена сослалась на риск эскалации войны против России.

Президент Владимир Путин предостерег от этого шага. Он сказал, что украинской армии понадобится помощь в программировании миссии от специалистов НАТО для запуска дальних ударов.

Во время своих поездок на этой неделе Блинкен указал, что он выслушивает украинские запросы о глубоких ударах. Зеленский сказал, что он обсудит этот вопрос с Байденом позже в этом месяце в Нью-Йорке, где мировые лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН. Байден также должен обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне в пятницу.

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