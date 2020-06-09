Business Insider: Армия США случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия

Американский чиновник опубликовал фото себя на конференции, не обратив внимание на то, что он держит в руках.

Похоже, Вооруженные силы США случайно опубликовали в интернете фото с тайными планами гиперзвукового оружия. Снимок был сделан еще прошлой осенью на конференции Ассоциации армии США. Однако, только сейчас журналист Aviation Week Стив Тримбл заметил, что на нем.

Как пишет Business Insider, снимок был опубликован на официальной странице министра армии Райана Маккарти в Flickr. На нем министр держит в руках презентационный буклет, на котором написано: "Vintage Racer - обзор системы LWS".

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Большинство слов на фото размыты, поэтому их трудно прочитать. Но несколько заголовков говорят: "Гиперзвуковое проникновение", "Выживаемость", "Многоцелевое назначение", "Модульная полезная нагрузка", "Стратегия расходов". В строке внизу буклета можно прочитать, что речь идет о чем-то с "далеким действием" и "мгновенным проникновением".

Хотя информация о таких видах вооружения ограничена, но в теории гиперзвуковое оружие способно одолеть вражескую противоракетную оборону.

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Оно может проникнуть в нужную зону, а затем выпустить другие воздушные системы в режиме ожидания. Эти системы могут ударить по различным целям, таким как пусковые установки ракет и радары ПВО. В Вооруженных силах США не ответили на запросы Business Insider предоставить комментарий.

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