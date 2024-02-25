Он отметил, что Украина имеет доказательства использования захватчиками такого вооружения.

Использование российскими оккупантами вооружения из Северной Кореи в войне против Украины говорит о дефиците вооружений у врага. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Россияне использовали артиллерию Северной Кореи, а также использовали ракеты и наносили ими удары по Украине. Есть отчеты и доказательства. А что с этим делать? Ничего с этим не сделаешь. Помогать максимально Украине", - отметил Зеленский.

По мнению президента, сейчас Россия получает максимум корейского оружия от того, что в теории может получить.

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"Они не будут передавать, я думаю, больше того объема, о котором нам известно. Потому что мы знаем, в принципе, общий их объем артиллерии. Кстати, артиллерии Советского Союза. И мы понимаем, сколько они им передали. Мне кажется, где-то 1,5 миллиона они им решили передавать. Это была общая сумма артиллерийских снарядов. Сколько ракет - неизвестно. Они их использовали - это факт", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский увидел здесь и "позитивный сигнал": если Россия согласна брать иранские "Шахеды", а также устаревшую артиллерию и ракеты из КНДР, "это говорит, что для них этот год также переломный, у них также большой дефицит".

Россия получает оружие от КНДР

Как сообщал УНИАН, ранее в отчете Государственного департамента Соединенных Штатов Америки отмечалось, что с сентября 2023 года Северная Корея доставила в Россию более 10 тыс. контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с ними.

7,4 тыс. контейнеров из общего количества доставила "Восточная стивидорная компания" через Восточный порт. Кроме того, часть боеприпасов завозили через военно-морскую ракетную базу "Дунай".

"Департамент продолжит срывать и разоблачать поставки оружия между КНДР и Россией. В рамках усилий, которые продолжаются, Департамент определяет две дополнительные организации, которые участвовали в передаче боеприпасов из КНДР в Россию", - говорится в сообщении о санкциях.

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